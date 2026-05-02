Microsoft uvodi Xbox Mode na Windowse 11

Xbox Mode temelji se na ranijem 'full screen experienceu' s prijenosnih konzola, a iz Microsofta napominju da su ga razvili uz povratne informacije korisnika

Matej Markovinović subota, 2. svibnja 2026. u 15:08

Microsoft je na službeno započeo s uvođenjem Xbox Modea za Windowse 11. Riječ je o sučelju inspiriranom konzolama, namijenjenom jednostavnijem i bržem pristupu igrama na računalima, prijenosnicima i tabletima.

Xbox Mode donosi prikaz preko cijelog zaslona optimiziran za kontroler, uz pojednostavljeno sučelje koje korisnicima omogućuje lak pristup biblioteci igara i nedavno igranim igrama. Sustav podržava pregledavanje i pokretanje igara pomoću kontrolera te objedinjuje sadržaj iz više izvora, uključujući Xbox Game Pass i instalirane igre s drugih PC platformi.

Za aktivaciju Xbox Modea potrebno je uključiti opciju za primanje najnovijih ažuriranja unutar Windows Updatea, no dostupnost će se postupno širiti tijekom sljedećih nekoliko tjedana, stoga postoji šansa da ga još uvijek nemate. 

Treba napomenuti da korisnici mogu u bilo kojem trenutku prelaziti između Xbox Modea i klasičnog sučelja Windowsa. 

 



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi