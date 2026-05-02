Microsoft uvodi Xbox Mode na Windowse 11

Xbox Mode temelji se na ranijem 'full screen experienceu' s prijenosnih konzola, a iz Microsofta napominju da su ga razvili uz povratne informacije korisnika

Microsoft je na službeno započeo s uvođenjem Xbox Modea za Windowse 11. Riječ je o sučelju inspiriranom konzolama, namijenjenom jednostavnijem i bržem pristupu igrama na računalima, prijenosnicima i tabletima.

Xbox Mode donosi prikaz preko cijelog zaslona optimiziran za kontroler, uz pojednostavljeno sučelje koje korisnicima omogućuje lak pristup biblioteci igara i nedavno igranim igrama. Sustav podržava pregledavanje i pokretanje igara pomoću kontrolera te objedinjuje sadržaj iz više izvora, uključujući Xbox Game Pass i instalirane igre s drugih PC platformi.

Za aktivaciju Xbox Modea potrebno je uključiti opciju za primanje najnovijih ažuriranja unutar Windows Updatea, no dostupnost će se postupno širiti tijekom sljedećih nekoliko tjedana, stoga postoji šansa da ga još uvijek nemate.

Treba napomenuti da korisnici mogu u bilo kojem trenutku prelaziti između Xbox Modea i klasičnog sučelja Windowsa.