Ara: History Untold - Civilizacija za mase

Govorimo li o poteznim strategijama na temu izgradnje i vođenja nacija, serijal Civilization nameće se kao ultimativni izbor. Činjenica jest da su ga tijekom vremena mnogi pokušali kopirati i oteti mu dio igrača, no samo je rijetkima to djelomično pošlo za rukom. To vrijedi i za Ara: History Untold, novu pridošlicu u ovom žanru, na kojem je ekipa Oxide Gamesa radila više od sedam godina i kreirala strateški naslov koji je daleko pristupačniji i jednostavniji od Civilizationa. Nemamo ništa protiv, dapače, i sami znamo s vremena na vrijeme pokrenuti posljednju "Civku" na lakšem stupnju težine, kako bismo se zabavili bez živciranja, no u slučaju Are, zbog izostanka određenih elemenata i nekoliko čudnih mehanika, zabava se može pretvoriti u ravnodušnost, i u konačnici, odustajanje od daljnjeg igranja.