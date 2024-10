Najbolje besplatne zamjene za komercijalne programe - Otvorene alternative

Pojam otvorena kôda (open source) zapravo podrazumijeva softver čiji je izvorni kôd javno dostupan te je tako korisnicima omogućeno da ga slobodno koriste, mijenjaju, distribuiraju, unapređuju, ili na temelju njega stvaraju potpuno nova rješenja, i to pod uvjetima koji su propisani nekom od brojnih dostupnih licenci otvorena kôda. Ideja slobodnog dijeljenja softvera nije nova, a sâm koncept zapravo potiče suradnju razvojnih inženjera (i svih zainteresiranih koji na neki način mogu pridonijeti nekom rješenju otvorena kôda) te tako predstavlja izravnu alternativu vlasničkom softveru, koji je, prema svojoj prirodi, zatvoren i obično strogo zaštićen autorskim pravima. Kod zatvorenog softvera izvorni kôd ostaje tajan dok korisnici koji ga moraju u platiti (ne treba zaboraviti i činjenicu da softver otvorena kôda također ne mora nužno biti besplatan, premda u dobrom dijelu slučajeva jest, i može ga se slobodno koristiti), tom kupnjom dobivaju licencu koja im omogućuje određenu i strogo definiranu uporabu softvera, no ne i pristup izvornom kôdu ili pravo da taj softver mijenjaju ili distribuiraju (u suštini ga se može koristiti samo onako kako je to propisao njegov vlasnik).