Battlefleet Gothic: Armada 2 - Sudar titana

Battlefleet Gothic: Armada 2 Proizvođač/Izdavač Tindalos Interactive/Focus Home Interactive Žanr Strateška igra Platforme Windows

Prije tri godine imali smo priliku zaigrati Battlefleet Gothic: Armada, strategiju u realnom vremenu koja nam je predstavila dio svijeta Warhammera 40.000, za koji su do tada znali samo fanovi. Naime, riječ je o manje poznatim igrama na ploči u kojima glavne uloge ne pripadaju klasičnim vojnim jedinicama, već ogromnim svemirskim brodovima frakcija kojima povod za rat ne treba, s obzirom na to da on traje neprekidno. Iako Games Workshop više ne objavljuje nove nadogradnje Battlefleet Gothica, i posljednja je stigla 2013. godine, razvojni tim Tindalos ipak se odlučio za preradu ovog manje poznatog serijala, i prvim poglavljem napravio dobar posao, uz pohvale na račun uspješne adaptacije mase pravila u fanovima RTS-ova prihvatljiv oblik.

Najava nastavka nimalo nas nije iznenadila, i kao što smo očekivali, pred nama je sadržajno bogatija igra koja ponovno plijeni akcijom nabijenim bitkama, uz napomenu kako ponovno valja razmišljati unaprijed. To za pridošlice možda neće biti uočljivo na prvu, iako će bez sumnje uživati u jurišanju na protivničke flote, u kojima čak i najmanji brod broji stotine, ako ne i tisuće članova posade. Naime, developeri očito nisu usvojili kritike na račun nedostatnog tutoriala koji objašnjava samo osnove, te su ponovili istu grešku zbog koje je linija učenja vrlo strma i prepuna grešaka u koracima. Možda će se nekima činiti da smo prestrogi te kako se u RTS-ovima nema što previše mudrovati, već označiti jedinice i kliknuti na protivničke, no Battlefleet Gothic: Armada 2 nije takav tip strategije.

Svaki brod ima svoju namjenu, bilo da je riječ o napadačkoj ulozi topovima ili, primjerice, brodu za prijevoz vojnika koji će se s guštom ukrcati na neprijateljsku letjelicu i zauzeti je kada im to naredimo. Svemu treba dodati i priličnu tromost i spora zakretanja, osim u iznimnim situacijama, jer bitke se dobivaju pravilnim pozicioniranjem i iskorištavanjem što veće vatrene moći naspram nespremnog protivnika koji ne može uzvratiti punom snagom. Uz to, svaka od ponuđenih dvanaest frakcija ima svoj stil ratovanja, prednosti i mane koje valja uzeti u obzir, pa je, primjerice, Imperium najjači u obrani i dalekometnom napucavanju, a brodovi Tyranidsa prikladniji su za blisku borbu. Spomenute dvije frakcije imaju i svoje vlastite kampanje, baš kao i Necronsi, a ostale možemo zaigrati u skirmish okršajima protiv računala ili ljudskih protivnika.

Još uvijek nismo gotovi s tutorialom, jer su same bitke manji dio priče; ono što se događa izvan njih daleko je kompleksnije. Naime, kada ne ratujemo direktno, pripremamo se za rat, što uključuje elemente koji graniče s 4X strategijama, istina, ne na razini serijala Galactic Civilizations ili sličnih, no dovoljno kompliciranom da nas od silnih brojki i izbora bez kvalitetnog objašnjenja zaboli glava, i nerijetko sami moramo proniknuti što treba kliknuti i kako napredovati, koje svjetove braniti, a koje žrtvovati za opće dobro, koje tipove brodova izučavati, i tako redom. Ipak, strpljivost će se upornima višestruko isplatiti, pri čemu mislimo na bolje razumijevanje borbenih dijelova i mogućnosti brodova.

Battlefleet Gothic: Armada 2 ne predstavlja veliki pomak u odnosu na original, ali ga u svakom slučaju kvalitetno nadopunjuje i proširuje, što će njegovim fanovima biti sasvim dovoljna preporuka.