Blacksad: Under the Skin - Mačak u odijelu

Detektiv John Blacksad lik je koji je dosad zaživio samo u obliku stripova, a timovi Pendulo i YS Interactive dobili su priliku s njime napraviti avanturu. U trenutačnom obliku to, nažalost, nisu uspješno napravili

Blacksad: Under the Skin Proizvođač/Izdavač Pendulo Studios, YS Interactive/Microids Žanr Avantura Platforme Windows, PS4, Xbox One, Switch

S detektivom imena John Blacksad, koji je ujedno i mačak, ljubitelji stripova mogu se družiti već 20 godina. Dvojica Španjolaca zaslužna su za njihov nastavak, a glavna publika za ove noir priče, čija se radnja odvija u 50-tim godinama prošlog stoljeća u New Yorku, gdje žive antropomorfne životinje, bila je u Francuskoj. Od 2000. godine oni su prevedeni na brojne jezike, ali nije čudno što su upravo timovi iz te države došli na ideju izrade spin-offa i nove priče s Blacksadom u glavnoj ulozi.

Priča počinje umorstvom i prilično je eksplicitna, a stvari postaju sve kompleksnije

Pendulo Studios već je poznat po izradi avantura, a njima se pridružio YS Interactive. Udruženim snagama smislili su novo umorstvo koje Blacksad mora riješiti, no uz potpuno nove likove (oni koji su čitali stripove susrest će i one poznate). Za igranje vam ne treba prethodno znanje o ovom svijetu, a onima koji su s njime upoznati bit će drago vidjeti koje su sve reference timovi ubacili.

Upravo su priča, likovi i atmosfera najveći aduti ove 3D avanture, a implementirane mehanike standardne su za ovaj tip igara. Hodat ćete, pričati, rješavati pokoju zagonetku, stiskati odgovarajuće tipke kada se na ekranu pojavi QTE, i povezivati informacije unutar Blacksadove glave kako biste napredovali kroz priču.

Unutar Blacksadove glave nalazi se palača u kojoj ćete spajati informacije koje su vezane uz slučaj

Nažalost, sav potencijal koji igra ima, i sve pozitivne stvari zakopani su ispod hrpe raznih tehničkih problema i općeg stanja nedovršenosti koje izuzetno kvare cijeli dojam – problemi s izgledom koji ne opravdava sistemske zahtjeve, problemi sa zvukom koji nestaje, problemi s preskakanjem dijaloga a da ni na što niste kliknuli, nekonzistentne razine zvuka kroz igru, najbolje animacije i gluma rezervirani su samo za najvažnije likove, dok su drugi zanemareni – i što više idete kroz igru, to postaje očitije da joj je trebalo još vremena za razvoj.

Kažu da se psi i mačke ne slažu baš najbolje, ali u ovom svijetu postoji obostrano poštovanje

Ipak, najveći je problem doći do kraja igre. Blacksad: Under the Skin koristi sustav automatskog spremanja zato što je tim htio da svaka odluka ima važnost i da nema premišljanja jednom kad nešto napravite. Koncept je sasvim na mjestu, ali kada izgubite save i više ne možete nastaviti tamo gdje ste stali, nego nakon više od tri i pol sata morate krenuti ispočetka zato što je igra potrgana, ta ideja postaje puno lošija.

Vrlo je vjerojatno da će tim uspješno popraviti ono što nije dobro, i nadamo se da hoće, zato što bismo Blacksad mogli preporučiti svima koji vole avanture. Ovako, nismo sigurni da bismo ni najzagriženijim fanovima stripova rekli da je odmah nabave jer je prilično skupa za ono što u ovom stanju nudi. Šteta, zato što šarmantni mačak u odijelu zaslužuje bolje.

Ovisno o tome što pitate likove i kako se postavite, formirat će se vaša verzija detektiva i time utjecati na tijek događaja