Chronos: Before the Ashes - Prije pepela, bugovi

Gunfire Games je prije Darksidersa III i Remnant: From the Ashes napravio VR ekskluzivu imena Chronos, koja je sada dobila verziju za ostale platforme, ali dok je ne dorade, teško ju je preporučiti

Chronos: Before the Ashes Proizvođač/Izdavač Gunfire Games/THQ Nordic Žanr RPG Platforme PC, PS4, Xbox One, Switch

Prije nego što je krajem kolovoza prošle godine razvojni tim Gunfire Games ugodno iznenadio kritičare i igrače svojim souls-like RPG-om Remnant: From the Ashes, 2016. godine izdali su VR ekskluzivu imena Chronos. Budući da VR nije bio pretjerano popularan, tu igru nije zaigrao velik broj igrača. Kako bi ljubitelji nastavka dobili priliku vidjeti što se događalo prije prošlogodišnjeg hita, pripremili su novu verziju imena Chronos: Before the Ashes, koja je prilagođena ostalim sustavima.

Nažalost, razvojni tim nije dovoljno promijenio i propisno modernizirao igru, tako da ju je teško preporučiti onima koji nisu jako željni saznati više detalja o svijetu u kojem je svašta pošlo po krivu. Before the Ashes igra je koja spaja gameplay iz souls-like igara i zagonetke koje biste inače pronašli u avanturama. Ideja je solidna, izvedba baš i nije.

Borba nije ništa spektakularno i malo je sporija, ali su barem susreti s bossovima nešto zabavniji

Na početku igre odabrat ćete spol vašeg lika, dobiti zadatak da odete spasiti svoj dom od zla, i zatim istražiti neke poznate lokacije, ako ste igrali Remnant, ili novi svijet, koji spaja modernu tehnologiju i fantaziju. Ono što je tim posebno naglašavao prilikom promocije igre jest to da svaka smrt postara glavnog lika za jednu godinu – krećete na putovanje s 18 godina, i u mlađim danima lakše ćete levelirati snagu i brzinu, a ako vam se dogodi da puno puta izgubite život, mudrost i magija počinju više dolaziti do izražaja. Pažljivi igrači i oni koji uče napade protivnika, blokiraju, izbjegavaju i napadaju u pravo vrijeme, bit će nagrađeni, dok će oni koji srljaju brže stariti.

Sama borba i kretanje u redu su, ali akcija je dosta spora. Istraživanjem svijeta pronalazit ćete različita oružja koja imaju posebne napade, kao i štitove s različitim statistikama, no u principu, stalno ćete raditi isto – čekaj napad, izbjegni ili blokiraj, lupi nekoliko puta, ponovi. Sustav leveliranja vezan je uz ubijanje neprijatelja, koji daju iskustvo, a ako sve počistite, pojavit će se samo nakon što umrete, tako da farmanja nema, osim ako se namjerno ne bacite u jamu.

Svaki put kad umrete, godinu ste stariji, a bodove dobivene leveliranjem razvrstavat ćete u četiri atributa

Drugi dio igre je rješavanje zagonetki. Istraživanjem svijeta skupljat ćete razne iteme koji će vam pomoći da napredujete, a zato što instrukcija nema, morat ćete pamtiti gdje ste što vidjeli. Osim osnovnog tutoriala, oko kretanja i borbe, nećete zapravo uopće dobiti instrukcije, pa redoslijed kojim ćete ići ovisi o vama.

Tu dolazimo do velikog problema, koji tim u vrijeme pisanja još nije riješio. Postoji ogledalo za teleportaciju koje vas vodi na različita mjesta. Za korištenje morate imati kombinaciju runa. Kada mu prvi put priđete, neke nedostaju, pa ih morate pronaći i ubaciti. Zato što imate slobodu u istraživanju, može vam se dogoditi da ubacite runu, odlučite da ne želite odmah koristiti ogledalo, i otići negdje drugdje, a kada se vratite, rune više nema i napredak vam je blokiran. Jedina opcija je kretanje ispočetka, a nakon osam sati i istraženog ostatka igre, razočaranje je bilo preveliko. Osim tog buga koji blokira igru, ima i drugih, koji su manje značajni, s AI-jem i prilikom kretanja, ali ovaj jako kvari dojam igre.

Ogledalce, ogledalce, reci meni, zašto mi je runa nestala i ne mogu doći do bossa koji se skriva iza ove kombinacije

Osim toga, Chronos: For the Ashes izgleda u redu, zvuči u redu i ima zanimljive, ali nedovoljno dorađene ideje, pa je cijeli paket namijenjen onima koji žele još akcije u svijetu koji je Gunfire Games pripremio. Ako se osjećate prozvanim, pripazite na softlock i provedite jedno ili dva poslijepodneva s tim RPG-om.

Oni koji su zaigrali Remnant: From the Ashes prepoznat će neke lokacije i bolje se upoznati s događajima u tom svijetu