Dark Souls: Remastered - Zvona u Lordranu opet zvone

Kada je Dark Souls izašao prije sedam godina, vjerojatno je malo tko iz From Softwarea predvidio koliko će igra postati popularna, a upravo zbog toga su nam odlučili pripremiti novu verziju igre

Dark Souls: Remastered Proizvođač/Izdavač From Software, QLOC/Bandai Namco Entertainment Žanr RPG Platforme Windows, PS4, Xone, Switch

Prvih nekoliko dana nakon izlaska Dark Souls: Remastereda niste mogli proći kroz Firelink Shrine ili sjediti ispred Daughter of Chaos, a da stalno ne čujete crkvena zvona. Tako ih je bilo lijepo čuti opet u tolikoj mjeri, jer to znači da se mnogo igrača vratilo ili prvi put ušlo u svijet Lordrana te kako uspješno rješavaju bosseve i napreduju kroz igru.

Originalni Dark Souls izašao je 2011. godine, i iako ga je Demon’s Souls prethodio, bila je to igra kojom je From Software dokazao igračima da se vole mučiti. Osim vrlo kratkog tutoriala u prvom području zvanom Undead Asylum, koji vam ustvari samo objašnjava osnovne mehanike, igra vam ni u jednom trenutku neće eksplicitno reći što morate raditi i gdje morate ići, kako vam je najbolje trošiti Souls za nadogradnju lika ili oružja, i kojim je redoslijedom pametno istraživati svijet.

From Software je čak išao do te mjere da, ako želite išta saznati o priči i svijetu, morate vrlo pozorno slušati što vam, često već ludi, NPC-jevi imaju za reći i čitati opise svih itema koje prikupite. Za kraj još dodajte svijet u kojem vas apsolutno sve želi i hoće ubiti, i u kojem ćete se nagledati natpisa “You died”, i dobili ste pravi mali raj za mazohiste.

Ipak, ništa od ovog što smo rekli nije negativno. Hidetaka Miyazaki je stvorio intrigantan svijet, prepun tajni koje čekaju one koji su spremni pogledati ispod površine, dok i oni koji samo vole RPG-ove i napetu borbu, mogu pronaći nešto za sebe. Kako nisu svi imali prilike zaigrati igru onda kada je izašla, i kako smo od tada već prešli na novu generaciju konzola, razvojni tim nam je odlučio pripremiti remaster.

Odmah je važno naglasiti kako je ovo isto Dark Souls iskustvo kakvo je bilo kada je prvi put izašlo te da su promjene koje su ubačene smještene u tri kategorije: grafička poboljšanja, quality of life i online poboljšanja. U odnosu na original, verzija igre Remastered na sve tri platforme vrti se na 60 FPS-a, čak i u poznato problematičnom Blighttownu. Ubačena je podrška za veće razlučivosti, osvjetljenje je bolje, i neki efekti izgledaju mnogo bolje.

Od olakšanja koja ćete primijetiti kad igrate, ubačene su neke mehanike iz Dark Soulsa 3 – možete jednostavnije konzumirati iteme, podesiti veličinu korisničkog sučelja i lakše doći do prvog itema koji ste smjestili u quick bar. Što se online gledišta tiče, sada se koriste dedicated serveri, čime je stvar postala mnogo jednostavnija i glađa, a umjesto maksimalno četiri igrača, može se međusobno premlaćivati do šest igrača.

Je li From Software mogao nešto promijeniti? Vjerojatno, samo su očito imali svoje razloge zbog kojih to nisu htjeli napraviti. Dark Souls: Remastered najbolja je verzija igre koju možete zaigrati, a ako ste ljubitelj PvP-a, ovo vam je najbolje vrijeme za ponovno uskočiti u akciju. One koji će prvi put iskusiti što Lordran krije čeka prava poslastica, jer je Dark Souls, unatoč godinama koje su mu vidljive, još uvijek jedinstveno iskustvo.