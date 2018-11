Hitman 2 - Usavršavanje zanata

Hitman 2 Proizvođač/Izdavač IO Interactive/Warner Bros. Žanr Akcijska igra Platforme PC, PS4, Xbox One

Igrači se s ćelavim agentom koji ima barkod na potiljku druže već osamnaest godina, a njegovi tvorci IO Interactive 2016. su godine zaključili kako je vrijeme za reboot. Prvi put u povijesti serijala odabrali su epizodičan format, koji na prvu nije baš najbolje sjeo igračima. S njima se složio i izdavač Square Enix, koji je s njima nakon završetka sezone raskinuo suradnju, no na svu sreću, razvojni je tim uspio zadržati prava na IP.

Tada su obećali da će nastaviti s radom na Hitmanu te kako će igrači uskoro moći zaigrati drugu sezonu, ali u međuvremenu je došlo do promjene plana jer je u priču uletio Warner Bros. S novim izdavačem igra se vratila iz epizodičnog u normalan format, uz planove za ekspanzije, što znači da Hitman 2 donosi nove mape i lokacije koje možete odigrati odjednom.

Iako se imenom radi o punokrvnom nastavku, bilo bi realnije da uz njega stoji brojka 1.5. Nije to nimalo loše, jer je prijašnji Hitman udahnuo novi život u serijal, i mnogima draga, prazna ploča od agenta nikad nije imala više opcija za uklanjanje svojih meta. Svi oni koji su zaigrali prošlu igru mogu nastaviti samo tamo gdje su stali. Nakon manje početne misije na Novom Zelandu, IO Interactive demonstrira nam na što su mislili kad su rekli da ovaj svijet nikad nije bio živopisniji.

Prva velika misija vodi vas u Miami, i ako vam je to prvi susret sa serijalom, vjerojatno vam neće odmah biti jasno u kojem smjeru krenuti. Mapa je ogromna, NPC-jevi su svuda, podignuti možete svašta, a ipak bilo bi dobro da ste što manje uočljivi. Za takve igrače razvojni je tim pripremio najlakšu ili srednju težinu, i cijeli niz indikatora, savjeta te nešto što se zove Mission Stories, koje vam nude nekoliko jedinstvenih rješenja za uklanjanje meta koje su vam zadane. Oni koji ne žele da se igra miješa u njihove posle, ili da ih drži za ruku, mogu sve ugasiti i upaliti težinu Master, koja pruža najveći izazov.

Drugih pet misija koje su dostupne odvest će vas na druge razne lokacije diljem svijeta, a sve su prilično veliki sandboxevi na kojima možete raditi što god vas volja. Iako biste trebali biti diskretni i za što bolji rezultat paziti da ne ostavite nikakve dokaze iza sebe, ako volite kaos, možete ga slobodno iza sebe ostaviti. Nećete dobiti baš velik broj bodova, ali vjerojatno ćete se prilično dobro zabaviti.

Uz nove mape, svi oni koji su odigrali prošlu igru mogu zaigrati i stare, koje su uljepšane i prilagođene novim mehanikama da budu u skladu s Hitmanom 2, a tim je pripremio i dva multiplayer moda – kooperativni Sniper Assassin i kompetitivni Ghost Mode. Ako vam to nije dovoljno, vratili su se i Elusive Targets te vam nude novu metu koju imate priliku ukloniti samo jednom.

Temelji koje je Hitman postavio prije dvije godine sada su samo nadograđeni i istančani, pa je to odlična stvar za njegove ljubitelje, kao i one koji će prvi put stati u cipele hladnokrvnog ubojice koji ima mnogo talenata. Priča je solidna, igra nije nikad bolje izgledala, a ako imate u planu detaljno istražiti svaku lokaciju, trebat će vam mnogo sati da to napravite.