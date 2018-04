Kingdom Come: Deliverance - Čemu žurba?

INFO Kingdom Come: Deliverance Proizvođač/Izdavač Warhorse Studios Žanr RPG avantura Platforme Windows, PS4, Xone

Igrajući brojne RPG-ove tijekom godina, nekako smo navikli na to da su naši junaci uglavnom predodređeni za velika dijela, bilo da je uz njih vezano neko drevno proročanstvo, ili je, pak, riječ o zaboravljenim potomcima zmajeva, velikih magova ili vladara koji su svojedobno drmali fantazijskim zemljama. Kingdom Come: Deliverance kreće od potpuno drugačijih postavki, jer smo sin kovača koji će to ostati sve do kraja igre. Neće dobiti nikakve specijalne sposobnosti, izuzev onih uobičajenih, koje nauči tijekom igranja, niti će ikad imati osjećaj nadmoći nad protivnicima koje susretne. Takva odluka, kao i sama igrivost, koja je vezana za “realno” okruženje koje nas vodi u Bohemiju (češka pokrajina) početkom 15. stoljeća, nije za svakoga, što je vidljivo već iz prvih nekoliko sati igranja, u kojima će mnogi odustati i potražiti zabavu na nekom drugom mjestu.

Padni više! – Protiv teško oklopljenih protivnika možete očekivati dugotrajnije zamahivanje mačem

Spomenuti, naime, predstavljaju sam tutorial tijekom kojeg ćemo naučiti osnove i pokušati se priviknuti na činjenicu da ćemo često dobivati batine od svakog kome se usudimo suprotstaviti. Prva lekcija je goloruka borba, koju ćete vjerojatno izgubiti, ali ujedno i biti bogatiji za spoznaju da ste dječak koji mnogo toga mora iskusiti ako želi preživjeti surovo okruženje. Za razliku od sličnih naslova, napredak se ne temelji na iskustvenim bodovima koje dobivate rješavanjem zadataka, već samim radnjama. Primjerice, trčanjem povećavate izdržljivost, jahanjem logično jahanje, često korištenje mača nakon nekog će vremena rezultirati spretnijim rukovanjem, baš kao i uporaba luka, koji, pak, nema pokazivač gdje bi strijela trebala odletjeti.

Netaknuta priroda – Ne zavaravajte se, za ovakav prikaz potrebna je i adekvatna mrcina, a čak i ona će iz nepoznatog razloga na trenutke zastajkivati

Nakon podugačkog uvoda, Henry, kako je ime našem liku, može krenuti na koju god stranu želi, s obzirom na to da je pred njim potpuno otvoreni svijet. Istina, u službi je Sir Radziga koji će mu davati zadatke, no na nama je odluka kada ćemo ih i kako rješavati. Želite li se uputiti u krčmu, popiti nekoliko pića, i uz povećanje skilla za opijanje (da, da, ima i toga) porazgovarati s ekipom kako bi vam se otvorile nove opcije, krenuti u nepoznato i usput nabasati na nove problematične situacije koje možete, ali i ne morate riješiti, apsolutno je u vašim rukama.

Jedan od važnih elementa za održavanje zdravlja je spavanje, ali ono ima i drugu funkciju. Naime, ono je, uz opciju konzumacije posebnog napitka, jedini način spremanja pozicije. Glup način, usudimo se reći jer ne postoji mogućnost snimanja i izlaska iz igre, već ste prisiljeni pauzirati je ili igrati duže vrijeme, iako vam se ne da ili imate dogovoren sastanak, ručak ili što već. Srećom, zajednica igrača vrlo je aktivna pa je mod koji to omogućuje već dostupan, kao i onaj koji daje pokazivač kod luka i strijele te masa ostalih koji poboljšavaju opći dojam. Nažalost, modovi ne ispravljaju bugove kojih je čak i nakon svih zakrpa još uvijek popriličan broj. Iako nismo iskusili rušenje igre, neke zadatke nismo mogli dovršiti jer smo predugo čekali, sudjelovali smo u bitkama u kojima smo lebdjeli metar od tla, svjedočili razgovorima koje nismo pokrenuli, uočili brojna preklapanja tekstura i tako redom. Vjerojatno će svi oni biti ispravljeni, ali u ovom stadiju, te uz napomenu da će se Kingdom Come: Deliverance igrivošću svidjeti samo tvrdokornim fanovima, odluku o nabavci prepuštamo vama na dušu.

Živjeli! – Piće ili dva razvezat će jezik sugovorniku, ali i nama, no pripazite jer česta konzumacija može izazvati alkoholizam. Nije savjet za stvarni život, već za igru