Scarlet Nexus - Red borbe, red priče i tako do kraja

Scarlet Nexus Proizvođač/Izdavač Bandai Namco Studios / Bandai Namco Entertainment Žanr Akcijski RPG Platforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Budućnost ljudske vrste kakvu nam u Scarlet Nexusu prezentira Bandai Namco prilično je svijetla. Niti smo planet uništili ratovima, niti su nas zli, zeleni izvanzemaljci porobili, a ni globalno zatopljenje očito nije ostavilo neke značajnije posljedice. Naprotiv, ljudski um evoluirao je, i svi su povezani u neku vrstu Interneta pod nazivom PsyNet, što je ubrzalo komunikaciju i učinkovitost, no prijetnja ipak postoji. Ona dolazi od Othersa, čudovišta koja su spoj organskih i mehaničkih tvari, i dolaze u nekoliko varijanti, a kao i obično, okomili su se baš na Zemlju, i da stvar bude gora, protiv njih klasično oružje ne pomaže.

Srećom, određeni pojedinci razvojem mozga dobili su i određene psihičke sposobnosti, koje su idealne za borbu protiv uljeza, a oni najtalentiraniji regrutirani su u Other Suppresion Force (OSF). Među njima su i Yuito Sumeragi i Kasane Randall, regruti među kojima biramo, a osim samog stila borbe, time određujemo i pozadinsku priču. Iako se igranjem jednog lika može naslutiti pozadina drugog, za potpuno razumijevanje potrebno je ponoviti prohod, na što će se vrlo vjerojatno odvažiti mali broj igrača.

Sam početak prilično je nagao i prelaženje uvodnih misija odmah nam baca masu poteza koje valja usavršiti za uspjeh protiv Othersa. U osnovi, bitke se sastoje od izmjene bliskih napada sa psihičkima, pa tako u jednom trenutku vitlamo noževima usred nekoliko neprijatelja, uzmičemo, bacamo na njih automobile i sve ostale pomične predmete, te ponavljamo postupak dok ih ne eliminiramo. Dakako, postoje i specijalni napadi, koji aktiviraju simpatičnu međuscenu i nanose hrpu štete, kao i vremenski tempirani događaji, u kojima je potrebno izbjegavati protivnike do pojave tipke indikatora koju treba pritisnuti, a ponekad je potreban niz pritisaka za nanošenje maksimalnih oštećenja.

Kako kroz igru napredujemo, tako će protivnici postajati sve opasniji i spremniji na naše napada, no kao pomoć dolaze naši pratitelji, koji nam mogu “posuditi” vlastite sposobnosti. Naime, OSF čine i drugi talentirani mladići i djevojke koji su razvili unikatne moći, pa ako određene vodimo sa sobom kao pratitelje, svojim napadima možemo dodati vatrene efekte, udvostručavati se, uočiti protivnike iza zidova, i tako redom. Nakon svakog poglavlja imamo priliku učvrstiti našu vezu sa suborcima, porazgovarati s njima, i dati im male znakove pažnje, i eventualno otključati novu razinu povezanosti, i samim time, nove borbene učinke.

Uz specifičan dizajn protivnika, to u praksi sve izgleda poprilično efektno, čemu pridonosi i stripovska grafika, no primijetili smo da se nakon nekog vremena dizajn neprijatelja ponavlja, uz neznatne izmjene u ponašanju i dizajnu, a isto vrijedi i za bossove, što baš nije očekivano. Nadalje, sama borba i napredovanje kroz razine često su prekidani međuscenama, odnosno nizovima stripovskih grafika koje valja poklikati za nastavak, a u njima nam se nudi objašnjenje događaja koji su iza nas, ili kojima ćemo tek svjedočiti. Slažemo se da bezglavo jurišanje u igrama nema više smisla, i priznajemo da su nam se takve pauze jedno kratko vrijeme u samom početku sviđale, no ubrzo su počele stvarati distrakciju od akcije.

Taman se ufuramo u neprekidni ples s protivnicima, kad eto nama prekida, baš poput nasilnih reklama usred pjesama na poznatom servisu, svi znate kojem. Nažalost, tu mukama nije kraj igrate li tipkovnicom i mišem na PC-ju, jer iako je sve radnje, osim tipkama, moguće obaviti klikom mišem, tu akciju područje na kojem treba pritisnuti tipku Enter ne prihvaća. Drugim riječima, svaku takvu međuscenu moguće je završiti isključivo podizanjem ruke s miša i lupanjem Entera, što uistinu živcira i dovodi do nepotrebnih zastoja, ali i to bismo pregrmjeli da borba nakon nekoliko sati ne postaje repetitivna. Za završavanje kampanje samo s jednim likom potrebno je dvadesetak sati, ne računamo li sporedne zadatke (jer su bespotrebni i dosadni), a kako smo rekli, za puno razumijevanje potreban je još jedan prohod, koji smo započeli, ali nemamo ga namjeru dovršiti.

Iako je Scarlet Nexus solidan akcijski RPG, sa svim pratećim elementima, neki dijelovi će igrače koji nisu ljubitelji anime/manga priča, u koje i samo pripadamo, ostaviti ravnodušnima, čak pomalo i razočarati. S druge strane, znamo da će kvalitetna priča privući igrače koji to jesu, i oni na ocjenu slobodno mogu dodati nekoliko postotaka više, jer Scarlet Nexus rađen je upravo za takve.