The LEGO Movie 2 Videogame - Još jedan u nizu

The LEGO Movie 2 Videogame Proizvođač/Izdavač TT Games/Warner Bros. Žanr Arkadna avantura Platforme Windows, PS4, Xbox One, Switch

Početak prikazivanja animiranog filma “The LEGO Movie 2” u kinima, na tržištu se pojavila istoimena igra koja slijedi davno zacrtani koncept ekipe TT Gamesa. Red humora, malo trčkaranja i udaranja po svemu na ekranu, te rješavanje zagonetki izgradnjom predmeta od dostupnih resursa, u ovom slučaju LEGO kocaka. Uz glavnu priču, koja se jednim dijelom bavi događajima iz filma, imamo potpuno otvorene ruke glede istraživanja okruženja i prihvaćanja sporednih zadataka koji će nas nagraditi novim likovima ili predmetima, uz napomenu kako su svi redom jednostavni i lako izvedivi, što će zasigurno pogodovati mlađim generacijama.

Njima je The LEGO Movie 2 Videogame očito i namijenjen, jer smo kroz njega prolazili praktički bez zastajkivanja, uz nužna ponavljanja samo u slučajevima ako bismo pali s kakve uzvisine pa trčkarali natrag za novi pokušaj skoka. Neke lokacije koje smo posjetili uistinu su masivne, i na njima ćemo moći koristiti vozila za brže kretanje, no moramo primijetiti da su određene i prilično puste. Za one koji žele više, autori su priredili poseban način igranja, u kojem možemo izgraditi sve što smo tijekom glavne kampanje skenirali posebnim naočalama i uvrstili planove za izgradnju u svoje kolekcije, a povratak klasičnog kooperativnog multiplayera sasvim je očekivan. Pomalo čude povremeno zastajkivanje i očajno duga učitavanja razina (PS4 verzija), jer ipak je riječ o grafički prosječnom uratku, no kako god bilo, tko voli naslove ovog serijala, zasigurno će baciti oko i na The LEGO Movie 2 Videogame.