XCOM: Chimera Squad - Otvaraj, policija!

XCOM: Chimera Squad Proizvođač/Izdavač Firaxis Games/2K Žanr Strategija na poteze Platforme PC

Prošlo je pet godina otkad su igrači kao zapovjednik XCOM-a porazili rasu Eldera i spasili naš planet, a umjesto da nam Firaxis odmah posluži punokrvni nastavak, pripremili su nam spin-off, u kojem su provjerenu formulu vrlo uspješnog reboota malo promijenili. Za početak, niste zapovjednik XCOM-a, nego pratite jedan ogranak i jedinicu koja je poslana u grad imena City 31. Nakon što je rasa Eldersa poslana tamo gdje im je mjesto, ostatak izvanzemaljaca i mutanata koji su se našli na Zemlji nisu imali gdje otići. Umjesto da se stalno bore, jedan dio sad prilično pomiješane populacije odlučio je živjeti skladno u gradu gdje će svi biti jednaki.

To je barem bila ideja, koja je solidno i izvedena, no nije se svima na planetu dopala. Počinju nemiri, a vi ćete pratiti i upravljati ekipu zvanu Chimera Squad. Ta jedinica okuplja i dalje najsposobnije ljude, ali ovaj put se družite i s izvanzemaljcima po kojima ste do sada pucali. Također, umjesto praznih ploča, koje ste u prijašnjim nastavcima mogli prema želji imenovati, odijevati i ukrašavati, Firaxis je likovima dao imena i osobnosti, pa ih je zabavno slušati između misija kako među sobom raspravljaju i razmjenjuju iskustva i stavove.

Taktička borba ostala je uglavnom nepromijenjena – četveročlanu ekipu šaljete na misije, ovisno o vještinama dajete im naredbe, ali sada se potezi između vas i neprijatelja odvijaju naizmjence

Gameplay je i dalje uglavnom ostao isti, uz nekoliko novih dodataka. Umjesto svjetske karte, dočekat će vas karta grada podijeljena u devet četvrti. U svakoj morate paziti da se nezadovoljstvo ne digne do stupnja anarhije, jer time raste nezadovoljstvo u gradu, a kao i u prijašnje dvije igre, ako ono dođe do vrha, kampanju počinjete ispočetka. Osim toga, prije odlaska na misije moći ćete podešavati svoje agente, razvijati im nove vještine, razvijati nove tehnologije i opremu koja će im pomagati, te davati im druge zadatke. Iako ih ima 11, u jednom prelasku nećete ih vidjeti sve. Kako napredujete kroz priču, dobivat ćete mogućnost regrutiranja novih agenata, ali igra će vam ponuditi da odaberete između troje, i onaj čije vam se vještine najviše dopadaju pridružit će se akciji.

Zabavno je koristiti rase koje su vam u prijašnjim igrama zadavale glavobolje, a iako imaju osobnosti, možete ih djelomično, prema želji, uređivati

Što se samih misija tiče, ima onih na koje samo pošaljete svoju četveročlanu ekipu da intervenira ovisno o resursu koji vam u trenutku treba (Elyrium za istraživanje, Intel za poboljšavanje četvrti i kupnju neke opreme, Credits za opremanje agenata) i onih u kojima uživate u taktiziranju na poteze. Dvije najveće novosti koje Chimera Squad donosi su Breach mod i numerirani sustav odvijanja poteza. Prvi dodatak daje vam opciju da na početku svake misije, poput SWAT tima, uletite na lokaciju i zagorčate neprijateljima život. Većina misija ima od jednog do tri susreta, a na početku svakog koristite Breach. Agenti koji ulete iznenade protivnike i mogu se brzo riješiti najvećih prijetnji, i zatim naizmjence s neprijateljima odrađivati poteze. Osim što neprijatelje možete ubiti, postoji mogućnost da ih samo onesvijestite i time na kraju uspješno odrađene misije dobijete bonuse.

Na početku svake misije, a često i unutar njih, koristite Breach da agenti iznenade protivnike i dođu do željenog rezultata

Sve to znači da je nova igra u ovom svijetu zabavna kao i prethodnici, ali neke stvari ne sjedaju baš najbolje. Za početak, igra ima dosta bugova, zbog kojih ćete misije morati pokretati ispočetka, korisničko sučelje koje nije uvijek najbolje, a s gameplay strane, nikad ne osjećate kao da su vam agenti u opasnosti. Iako na misijama mogu iskrvariti, moći ćete ih dalje koristiti, uz to da povremeno dobiju “ožiljke” koji im kvare statistike, ali često ne smetaju.

XCOM: Chimera Squad i dalje je XCOM, i sigurno će ga voljeti veterani, kao što je i dobra početna točka za početnike zbog velikog broja opcija podešavanja težine. Dojam kvare bugovi i to što ne osjećate kao da vaše greške imaju neke posljedice, ali nam je svejedno drago da je Firaxis napravio ovaj eksperiment.

Kartu svijeta zamijenila je karta grada, a morat ćete paziti na stanja u četvrtima i stupanj anarhije u gradu kako ne biste morali kretati ispočetka