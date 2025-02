Firaxis razdvojio verzije Civilizationa 7 za PC i konzole kako bi ubrzao izradu zakrpa

Mnogobrojni fanovi serijala Civilization nestrpljivo su dočekali sedmo poglavlje i ostali prilično razočarani. Tako barem navode u svojim komentarima na Steamu, gdje je Civilization 7 dobio samo 51 posto pozitivnih mišljenja, dok je, prema Metacriticu, verzija za PC prošla bolje i dobila visokih 80 posto.

Uz neke čudne mehanike i pojednostavljenja, o čemu ćete više moći pročitati u našem osvrtu na igru, Civilization 7 za PC pati i od brojnih tehničkih nedostataka i nedovršenosti, zbog čega su developeri odlučili razdvojiti spomenutu inačicu od one za konzole. Naime, uz simultani izlazak na svim platformama, igra je stigla s podrškom za cross-play, što je ovim potezom privremeno onemogućeno. Igrači na konzolama i dalje će moći igrati protiv onih koji posjeduju neku drugu konzolu, ali ne i protiv igrača na PC-ju.

Kao posljedica ove promjene, na sam dan izlaska inačica za PC dobila je prvu nadogradnju, verziju 1.0.1, koja ispravlja nedostatke uočene u posljednji tren, no pred ekipom Firaxisa još je mnogo posla. Pritom zahvaljuju svim igračima na povratnim informacijama kojima ukazuju na probleme, no dok će tehničke vremenom zasigurno riješiti, sumnjamo da će doći do značajnih preinaka u osnovnim mehanikama, koje dugogodišnjim fanovima nisu najbolje sjele.