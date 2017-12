10 godina Mass Effecta

BioWare i Electronic Arts su 7. studenog obilježili N7 Day i to ovoga puta kao desetu obljetnicu poznatog serijala Mass Effect. U skladu s tim su objavili video putem kojega su se prisjetili prvih deset godina Mass Effecta, te svih elemenata koji su ga učinili jednim od najprepoznatljivijih naslova iz BioWareovog rastućeg kataloga.

Kao što je poznato, Mass Effect: Andromeda, kao poslijednji nastavak serijala, je dočekan na nož kritike i publike, te se uvelike smatra da nije opravdao očekivanja obožavatelja. Upravo zbog toga su mnogi smatrali da je budućnost serijala upitna, no sada je sigurno da to nije slučaj. Sudeći po BioWareu, Mass Effect čeka svijetla budućnost, a za sada sve upućuje na to da će idući nastavak serijala otpisati razočaravajući svijet Mass Effect: Andromede, te se još jednom vratiti pričama o pustolovinama zapovjednika Sheparda i ekipe.

Mass Effect: Andromeda je u ožujku ove godine objavljen na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One. Trenutno je potvrđeno da je do sada prodan u dva milijuna primjeraka širom svijeta, no usprkos tome je u širim krugovima postao naprepoznatljiviji po urnebesnim animacijama likova i drugim tehničkim problemima. Mass Effect: Andromeda je ujedno prvi nastavak serijala u kojemu glavni junak nije Shepard, već blizanci Scott i Sara Ryder. Radnja je smještena između događaja iz Mass Effecta 2 i Mass Effecta 3, a vrti se oko pokušaja koloniziranja galaksije Andromeda te stvaranja nove svemirske stanice Nexusa.