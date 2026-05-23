Acclaim najavio Kidbash: Super Legend, nostalgični akcijski platformer

Igra kombinira oružja, nasumične borbene modifikacije, platformer te izgradnju sela, pri čemu je napredovanje povezano s obnovom zajednice

Acclaim je tijekom sajma BITSummit u Kyotu najavio Kidbash: Super Legend, nostalgični roguelike akcijski platformer koji razvijaju indonezijski indie studiji Authentic Remixes i Fat Raccoon. Igra bi trebala stići na Steam i konzole početkom 2027. godine.

Najava je popraćena novim foršpanom koji donosi prvi pogled na likove, svijet (oblikovan poput diorame), boss protivnike te dosad neprikazane dijelove igre. Kidbash: Super Legend kombinira žanr akcijskog platformera s roguelike napredovanjem te vizualnim stilom inspiriranim glinenom animacijom.

Radnja prati Kidbasha, zaboravljenog junaka koji se budi bez sjećanja na vlastitu prošlost, znajući samo svoje ime i želeći postati heroj. Nakon neuspjelog pokušaja spašavanja sela Mandala, kreće u potragu za legendarnim učiteljem Tao Shen Longom, no otkriva da je nestao.

“Kidbash nam je odmah privukao pozornost. Djeluje kao izgubljeni akcijski klasik iz ere PS3-a i Dreamcasta, ali s modernom dušom 2020-ih”, izjavio je Marc Anthony Rodriguez, direktor izdavaštva i strateških partnerstava u Acclaimu.

Acclaim, izvorno osnovan 1987. godine, najpoznatiji je po radu na franšizama kao što su Mortal Kombat, Turok i NBA Jam. U novoj fazi djelovanja tvrtka se usmjerava na podršku indie studijima.