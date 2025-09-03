Amazon Game Studios testira March of Giants

Testiranje March of Giantsa provodi se putem Steama, gdje zainteresirani mogu zatražiti pristup i nadati se pozitivnom odgovoru developera

Damir Radešić srijeda, 3. rujna 2025. u 16:09

Danas kreće prvo testiranje Amazonovog novog projekta March of Giants. Riječ je o MOBA naslovu koji će u konačnici biti besplatan za igranje, a smješten je u steampunk svijet u kojem vojske sastavljene od tisuća vojnika predvode divovi. Oni su mješavina ljudi i tehnoloških nadogradnji koje im omogućavaju korištenje specijalnih sposobnosti, a na bojnom polju svaki će biti specijaliziran za drugačiji stil borbe.

Zajednička im je mogućnost izgradnje pomoćnih struktura poput bunkera, rovova i tenkova koji bi, postavljeni na pravom mjestu i u pravo vrijeme, mogli preokrenuti tijek bitke i dodatno osnažiti obranu ili napad na protivnički tabor. Testiranje traje do 14. rujna, a igračima je dana prilika isprobati 15 unikatnih zapovjednika, dva načina igranja, od kojih je jedan PvP, te pet struktura koje mogu graditi tijekom partija.

Budući da je riječ o zatvorenom testiranju, prije igranja potrebno je dobiti pristup koji se može zatražiti putem Steama. Autori naglašavaju kako su tehnički nedostaci i nepredviđene situacije očekivani jer se ipak radi o razvojnoj inačici igre, no potiču sve da im pruže povratne informacije i pomognu dovesti March of Giants u red.



