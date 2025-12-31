Arc Raiders i Battlefield 6 predvode ljestvicu najprodavanijih igara na Steamu

Portal SteamDB je sastavio listu igara koje su u božićnom tjednu svojim autorima i izdavačima donijele najveće prihode

Na Steamu je u ovo doba godine uvijek živo s obzirom na veliku zimsku rasprodaju koja traje do 5. siječnja nadolazeće godine i nudi velike popuste, čak i na igre koje su se nedavno pojavile. To se odrazilo i na listu sto najprodavanijih igara u navedenom razdoblju, koju je prema podacima o zaradi sastavio portal SteamDB.

Prema ustaljenom pravilu, na prvom mjestu je Counter-Strike 2 sa svojim mikrotransakcijama, no isključimo li free-to-play naslove, listu predvodi extraction shooter Arc Raiders kojem broj igrača i dalje raste.

Dakako, kako smo spomenuli, u tome mu pomaže podatak da se trenutno nudi uz 20 posto popusta i košta 31,99 eura, a nakon Steam Decka kojeg ne računamo kao igru, slijedi ga veliki Battlefield 6, trenutno snižen na manje od pedesetak eura.

Iako obje igre svrstavamo u pucačine, svaka je namijenjena drugačijoj vrsti publike te nisu jedna drugoj konkurencija, zbog čega ovakav poredak ne čudi.

Na ljestvici deset najprodavanijih našlo se mjesta i za ostale ovogodišnje hitove poput odličnog RPG-a Clair Obscur: Expedition 33 i avanture Dispatch, kao i sveprisutni Grand Theft Auto V čija odlična prodaja, unatoč godinama, objašnjava zbog čega se Rockstaru nimalo ne žuri s objavom šestog poglavlja koje je već u par navrata odgodio.

Listu sto najprodavanijih naslova pogledajte na stranicama SteamDB-a, a u nastavku donosimo popis 10 „veličanstvenih“ iz kojeg su izbačene besplatne igre.

1. ARC Raiders

2. Steam Deck

3. Battlefield 6

4. Clair Obscur: Expedition 33

5. Baldur's Gate 3

6. EA SPORTS FC 26

7. Dispatch

8. Cyberpunk 2077

9. Kingdom Come: Deliverance II

10. Grand Theft Auto V Enhanced