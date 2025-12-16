Amazonov March of Giants prešao je u ruke Ubisofta zajedno s većinom razvojnog tima

Prije nekoliko godina Amazon je prilično bombastično najavio svoj ulazak u industriju igara, u kojem neće biti samo izdavač, već će imati i vlastite timove koji će raditi na visokobudžetnim naslovima. Od svih obećanih igara dobili smo samo MMORPG New World, koji možemo nazvati prosječnim, dok su svi ostali projekti, uključujući MMO na temu The Lord of the Ringsa, otkazani.

Sudbina MOBA naslova March of Giants, kojeg smo kratko igrali u testnoj verziji početkom rujna ove godine, također je bila upitna jer je Amazon, u sklopu reorganizacije i otpuštanja više od 14.000 radnika, otpustio i većinu programera i dizajnera koji su radili na njihovim igrama.

Ipak, izgleda da ima nade za March of Giants jer je jučer objavljeno kako je Ubisoft otkupio igru od Amazona za nepoznat iznos te u svoje redove doveo većinu radnika Amazonova studija iz Montreala. Da stvar bude zanimljivija, nekolicina ih je upravo iz Ubisofta svojevremeno prešla u Amazon, uključujući Xaviera Marquisa, originalnog direktora Rainbow Six Siegea, i Alexa Parizeaua, bivšeg direktora Ubisoft Toronta. Spomenuti dvojac, zajedno s još nekolicinom kolega, time će nastaviti rad na March of Giantsu, za koji kažu da ima veliki potencijal i uklapa se u Ubisoftov naglasak na „igrama kao servisima“.

Što se tiče Amazona, trenutačno slove kao izdavač Crystal Dynamicsovih Tomb Raider: Legacy of Atlantis i Tomb Raider: Catalyst, koji su prije par dana najavljeni na ceremoniji Game Awards 2025.