Nova MOBA Spellcasters Chronicles uskoro kreće s javnim testiranjem

Ekipa Quantic Dreama već neko vrijeme radi na vlastitom MOBA projektu Spellcasters Chronicles, koji najavljenim testiranjem ulazi u posljednju fazu razvoja

Damir Radešić srijeda, 26. studenog 2025. u 12:38

Razvojni tim Quantic Dream iza sebe ima nekoliko odličnih single-player naslova poput Heavy Raina i Detroita: Become Human, koji su mahom hvaljeni zbog zanimljivih priča i inovativne igrivosti, pa je najava Spellcasters Chroniclesa svojedobno zvučala kao šala. Naime, riječ je o timskom „3 na 3“ MOBA naslovu koji je, sudeći prema najavi vikendaškog beta testiranja, pri kraju osnovnog razvojnog puta.

Spellcasters Chronicles nas vodi u fantazijski svijet u kojem su nam na izbor likovi podijeljeni na klase koji će prizivati svoje manje podanike i jurišati s njima na protivničke baze, a svaki od njih ima specijalnost koja se tijekom igranja puni i u konačnici rezultira stvaranjem masivnog titana kao ultimativnog stvorenja koje malo tko može zaustaviti.

Beta testiranje odvijat će se za igrače Europe i Sjeverne Amerike od 4. do 8. prosinca, no nije otvorenog tipa, već se za njega valja prijaviti putem službenog weba ili stranica igre na Steamu. Prijava, nažalost, ne garantira pozivnicu, no kako kažu autori, vrijedi i za nadolazeća testiranja koja su u planu prije izlaska finalne verzije Spellcasters Chroniclesa.



Naš favorit mjeseca

Pro-Ject & Elipson

Izvrsna kombinacija gramofona Pro-Ject Debut Carbon EVO i aktivnih zvučnika Elipson Horus 6 Active BT – jednostavan sistem sa odličnim hi-fi zvukom koji preporučujemo svakome tko voli topli zvuk vinila. Dovoljno je spojiti gramofon i zvučnike, bez potrebe za dodatnim pojačalom.

Kupi

Snažni i profinjeni Hi-Fi zvučnici.

Akcija

FOCAL Vestia N3

Vestia No3 je elegantan trostazni samostojeći zvučnik koji pruža izvanredne performanse. Slijedeći trag modela Aria 936, Vestia No3 donosi linearno i iznimno neutralno slušanje.

2.099 € 2.999 € Akcija

Vodeći model NAD-ove klasične serije integriranih pojačala.

Akcija

NAD C 399 pojačalo

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.759 € 2.199 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi