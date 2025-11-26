Nova MOBA Spellcasters Chronicles uskoro kreće s javnim testiranjem

Razvojni tim Quantic Dream iza sebe ima nekoliko odličnih single-player naslova poput Heavy Raina i Detroita: Become Human, koji su mahom hvaljeni zbog zanimljivih priča i inovativne igrivosti, pa je najava Spellcasters Chroniclesa svojedobno zvučala kao šala. Naime, riječ je o timskom „3 na 3“ MOBA naslovu koji je, sudeći prema najavi vikendaškog beta testiranja, pri kraju osnovnog razvojnog puta.

Spellcasters Chronicles nas vodi u fantazijski svijet u kojem su nam na izbor likovi podijeljeni na klase koji će prizivati svoje manje podanike i jurišati s njima na protivničke baze, a svaki od njih ima specijalnost koja se tijekom igranja puni i u konačnici rezultira stvaranjem masivnog titana kao ultimativnog stvorenja koje malo tko može zaustaviti.

Beta testiranje odvijat će se za igrače Europe i Sjeverne Amerike od 4. do 8. prosinca, no nije otvorenog tipa, već se za njega valja prijaviti putem službenog weba ili stranica igre na Steamu. Prijava, nažalost, ne garantira pozivnicu, no kako kažu autori, vrijedi i za nadolazeća testiranja koja su u planu prije izlaska finalne verzije Spellcasters Chroniclesa.