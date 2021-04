Amazon otkazao MMORPG Lord of the Rings

Amazon Game Studios je zaustavio izradu još jednog zvučnog naslova koji bi im osigurao mjesto među vodećim developerima, pa su sada sve nade usmjerene prema opetovano odgađanoj masovki New World

Od kada je osnovan 2014. godine uz velike planove o igrama koje su na papiru zvučale zanimljivo, Amazon Game Studios nikako da dovrši započete projekte. Nakon otkazivanja timskog multiplayer brawlera Breakaway i free-to-play mrežne pucačine Crucible, Amazon Game Studio je tijekom vikenda objavio kako je nažalost ista sudbina zadesila i masovku Lord of the Rings. Spomenuti je najavljen prije dvije godine kada je sklopljeno partnerstvo s kineskim developerima Leyou Technologies Holdings, no iste je u prosincu prošle godine kupio Tencent Holdings.

Iako su pregovori između Amazona i novih vlasnika pokrenuti, očito nisu završili ikakvim smislenim dogovorom, te je Amazonov glasnogovornik novinarima potvrdio da "trenutno nisu u mogućnosti osigurati uvjete za nastavak izrade" i da je tim koji je radio na igri preusmjeren na druge projekte. Koje točno, nije navedeno, no New World nam jedini pada na pamet obzirom da drugih najavljenih naslova Amazon trenutno nema. Kad ga već spominjemo, recimo kako smo se s New Worldom pozabavili u rujnu prošle godine, a posljednje informacije o njemu kažu kako je odgođen za kolovoz, što nije prva odgoda, ali nadamo se da je bila posljednja.