Dispatch - Uredska svakodnevica

Nakon što je nekolicina odbjeglih zaposlenika LucasArtsa osnovala Telltale Games i najavila izradu avantura koje će biti objavljivane u nekoliko epizoda tijekom određenog razdoblja, malo tko je vjerovao u ispravnost njihove formule. Iako su ostvarili određeni uspjeh sa svojim prvim serijalima Sam&Max, Back to the Future i Jurassic Park, tek su s The Walking Dead u potpunosti zasjali i privukli pozornost većeg kruga igrača. Nakon njega, uslijedio je niz uspješnica, no Telltale je kao tvrtka pregorio i izgubio kreativnost, zbog čega su se raspali. Ipak, njihovo je naslijeđe epizodni format izdavaštva koje su neki developeri više-manje uspješno slijedili, a svježi primjer ekipe AdHoc Studiosa, svakako je jedan od upečatljivijih naslova ovog žanra.