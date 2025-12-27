Dispatch - Uredska svakodnevica

Zlatno doba epizodnih avantura davno je iza nas, no Dispatch nas je podsjetio koliko je spomenuti format učinkovit, i koliko zabave još uvijek pruža igračima

Damir Radešić subota, 27. prosinca 2025. u 06:30
Heroji iz sjene – Novo radno mjesto nije baš ono što je bivši Mecha Man očekivao, ali osigurat će mu povratak na scenu
Heroji iz sjene – Novo radno mjesto nije baš ono što je bivši Mecha Man očekivao, ali osigurat će mu povratak na scenu

Nakon što je nekolicina odbjeglih zaposlenika LucasArtsa osnovala Telltale Games i najavila izradu avantura koje će biti objavljivane u nekoliko epizoda tijekom određenog razdoblja, malo tko je vjerovao u ispravnost njihove formule. Iako su ostvarili određeni uspjeh sa svojim prvim serijalima Sam&Max, Back to the Future i Jurassic Park, tek su s The Walking Dead u potpunosti zasjali i privukli pozornost većeg kruga igrača. Nakon njega, uslijedio je niz uspješnica, no Telltale je kao tvrtka pregorio i izgubio kreativnost, zbog čega su se raspali. Ipak, njihovo je naslijeđe epizodni format izdavaštva koje su neki developeri više-manje uspješno slijedili, a svježi primjer ekipe AdHoc Studiosa, svakako je jedan od upečatljivijih naslova ovog žanra.

Za Vaše personalizirano audio iskustvo.

