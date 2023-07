Arma 3 dodatkom Spearhead 1944 seli u Drugi svjetski rat na do sada neviđen način

Najavljena u svibnju prošle godine, Arma IV je kao nasljednik sada već deset godina stare "trojke", igračima trebala ponuditi svježe iskustvo vojnog ratovanja, no prema nekim spekulacijama, nećemo je tako skoro igrati.

Uz obilje dodataka i modifikacija, Arma III još uvijek predstavlja izvor zabave za ljubitelje realnih simulacija, a uskoro bismo trebali zaigrati i Spearhead 1944, novi DLC koji će nas, kako mu i ime govori, prebaciti u Drugi svjetski rat. Dakako, i ranije smo dobivali dodatke koji su nudili slično iskustvo, no ako je vjerovati službenim informacijama, do sada nisu bili toliko detaljni kao što je to Spearhead 1944.

Za početak, autori, zajednica kreatora sadržaja okupljena pod imenom Heavy Ordnance Works, uz blagoslov Bohemia Interactivea, ubrzano dovršava preko 150 kvadratnih kilometara terena sjeverozapadne Francuske koje izrađuju prema autentičnim topografskim kartama uz nezaobilazno iskustvo iz prve ruke.

Igrače očekuje sedam povezanih misija kooperativne kampanje, s podrškom igranja za 24 igrača, rađene prema vojnim manevrima koji su uslijedili nakon iskrcavanja na obale Normandije, a u istima će biti dostupno pet frakcija zajedno s autentičnim uniformama, opremom i vozilima poput M10 Tank Destroyera, M18 Hellcata, njemačkih oklopnjaka kao što je Pzkpfw IV Ausf G, raznih mina, bacača plamena i tako redom. Uz kooperativno igranje, Spearhead 1944 donosi i jednu solo misiju u kojoj preuzimamo ulogu francuskog partizana, a istu je moguće isprobati uz tri suigrača.

Taktičke opcije se pak izglasavaju među igračima, te će se svaka misija granati prema tim odlukama što svakako pridonosi raznovrsnosti i drugačijim situacijama. Veliki naglasak stavljen je i na ulogu poljskog bolničara koji će ranjene vojnike moći spašavati na način da ih mora odvući na sigurno i stabilizirati, dok sustav morala, osim na likove pod vodstvom igrača, utječe i na umjetnu inteligenciju koja će u se u određenim situacijama odlučiti povući na rezervne položaje ili se čak suočena s nadmoćnijim snagama i predati, pri čemu će zarobljenike biti moguće ispitati za dodatne informacije koje mogu utjecati na napredak. Iako nije poznat datum izlaska Arma III: Spearheada 1944, stranice na Steamu kažu da nas od tog sretnog trenutka ne dijeli mnogo vremena.