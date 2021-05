Assassin's Creed Valhalla dobio dodatak Wrath of the Druids

Vikinška akcija Assassin's Creed Valhalla s novim dodatkom Wrath of the Druids igrače seli u Irsku gdje ih očekuju nove avanture u masivnom svijetu prepunom novih opasnosti i nagrada

Akcijska avantura Assassin's Creed Valhalla je sama po sebi masivna, no vjerujemo da oni kojima se dopala, već mjesecima vrte palčeve i čekaju nove avanture Eivora koje su najavljene u dodatku Wrath of the Druids. Spomenuti je kratkotrajno bio odgođen, no od jučer je dostupan za sve platforme na kojima se Valhalla pojavila. Wrath of the Druids nije mali DLC s oku ugodnih par oklopa i pokojim zadatkom, već punokrvna ekspanzija koja će nas s novim setom zadataka otpraviti na privremeni rad u Irsku. Samo područje je masivno i prema nekim navodima, imat ćemo priliku istražiti gotovo dvije trećine ovog zelenog otoka, što putem glavne kampanje, što sporednim aktivnostima koje dakako nisu izostale.

Zadovoljstvo otkrivanja priče ćemo ostaviti fanovima koji se odluče zaigrati Wrath of the Druids, no natuknut ćemo kako ćemo se tijekom iste naći na dvoru kralja Flanna Sinna, te pokušati poboljšati svoj status kod tamošnjeg plemstva što je autorima bio povod za uvrštavanje nekolicine povijesnih ličnosti. Uz to, sukobit ćemo se misterioznim kultom druida, što i sam naziv ovog dodatka sugerira, kao i nekim mitološkim bićima, iako prema informacijama, to ne znači da će Valhalla u potpunosti odlutati u nadnaravne vode.

Assassin's Creed Valhalla: Wrath of the Druids je moguće nabaviti zasebno po cijeni od 24,99 eura (inačica za PC na Epic Games Storeu) ili u sklopu Season Passa u kojeg je uključen zajedno s dodatkom Siege of Paris, te bonus zadatkom Legend of Beowulf.