Assassin's Creed Valhalla i Destiny 2: Beyond Light u prodaji

Ionako bogatu jesensku ponudu jučer su popunila nova izdanja koja će zasigurno imati svoju publiku. Za ekspanziju Destiny 2: Beyond Light se vjerna zajednica ionako već mjesecima brusi obzirom da donosi gomilu novih sadržaja, baš kao i za Assassin's Creed Valhallu koja nas u novom izdanju ovog dugovječnog serijala vodi u vikinška osvajanja Britanije.

Vikinške zgode i nezgode

S jučerašnjim danom su fanovi serijala Assassin's Creed ponovo došli na svoje. Assassin's Creed Valhalla je novo poglavlje u kojem ćemo preuzeti ulogu ratnika ili ratnice s hladnog sjevera i zaputiti se u nešto blažu Britaniju, barem što se tiče vremenskih uvjeta. Kao i ranije kod ovog serijala, u pozadini je vječna borba između redova asasina i predaka templara, dok okosnicu čini stalno ratovanje, pljačke i pohodi vikinških ratnika uz gomilu popratnih sadržaja. Jedan dio Valhalle se odvija i u samoj Norveškoj gdje čitava priča i započinje, dok je sama igrivost nešto izmijenjena.

Naime, u igri nas očekuje više direktnih sukoba, te su oružja i specijalnosti usmjereni prema takvom napretku, iako i dalje imamo vjernu skrivenu oštricu kojom ćemo vršiti sve one divne eliminacije iz zasjede na protivnike koji ništa ne slute. Dakako, veliki dio igrivosti čini i istraživanje okruženja i otkrivanje brojnih tajni do kojih ćemo dolaziti zahvaljujući našoj agilnosti, kao i sama izgradnja naselja, unapređivanje opreme, razne društvene igre poput kockanja i opijanja, te nasumični sporedni zadaci koji, ne biste vjerovali, imaju smisla. Assassin's Creed Valhalla je dostupan za konzole, uključujući nove verzije PlayStationa i Xboxa, kao i za PC putem Epic Games Storea i Ubisoft Storea.

Novi sadržaji za Destiny 2

Peta ekspanzija za Destiny 2 pod imenom Beyond Light je najavljena u lipnju i trebali smo je zaigrati krajem rujna, no zbog nesredne pandemije koja nam je svima promijenila živote, izlazak je pomaknut na 10. studeni. U ovom poglavlju igrači će imati priliku otputovati na Jupiterov mjesec Europa i steći nove sposobnosti, a autori su si dali truda i uvrstili nove sadržaje praktički u svim segmentima Destinya 2, počevši od novih lokacija, opreme, oružja, raidova i misija. Nažalost, upravo zbog gomile sadržaja zbog kojih bi instalacija premašila sto gigabajta na diskovima, pala je odluka da se neke manje popularne lokacije izbace, dok su druge iz originalnog izdanja koje su takav proces doživjele u ranijim dodacima vraćene, poput primjerice Cosmodromea, što je pak rezultiralo smanjenjem zauzeća diskova za 30 do 40 posto, ali i nužnom čistom instalacijom kompletnog klijenta umjesto uobičajene nadogradnje.

Vezano uz izbačene sadržaje, zanimljivost je kako je Bungie, umjesto rada na trećem poglavlju Destinya o čemu se dugo šuškalo, odlučio nastaviti s nadogradnjama ovog drugog nastavka, te će Titan, Io, Mars, Merkur i Leviathan koji su sada uklonjeni, nakon remasteriranja biti ponovo postupno uvrštavani u igru. Vjerujemo kako se igračima koji su se našli u ovom MMO-u sviđa ovakav pristup, a nije zgorega spomenuti kako je ovo ujedno i prva ekspanzija koja je zaživjela na novim generacijama konzolama. Dodatne detalje o Destinyu 2 potražite na službenom webu.