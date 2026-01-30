Autor Stardew Valleya ušutkao glasine o prestanku razvoja Haunted Chocolatiera

Eric Barone je nakon glasina o gašenju Haunted Chocolatiera i mogućem umetanju njegovih postojećih sadržaja u Stardew Valley objavio kako je sve prema planu te da paralelno radi na obje igre

Stardew Valley je često nazivan jednom od najboljih igara svih vremena, što je proslavilo njegovog autora, Erica Baronea. Iako i dalje radi na novim nadogradnjama ovog već desetljeće starog farmersko-istraživačkog naslova, prije pet godina najavio je i svoj novi projekt Haunted Chocolatier koji će igračima ponuditi slično single-player iskustvo, ali u potpuno drugačijem okruženju te s drugim zapletom i izazovima.

S obzirom na to da o Haunted Chocolatieru nema previše informacija niti izvješća o napretku, u posljednje vrijeme počele su kružiti glasine kako ga Barone planira napustiti, dok neki kućni proroci idu i korak dalje te tvrde da će sadržaj koji je za njega kreirao u nekoj nadogradnji uvrstiti u Stardew Valley.

Kako bi ušutkao ovakve glasine, Barone u novom blogu na službenim stranicama Haunted Chocolatiera navodi kako neće zaustaviti daljnji razvoj nove igre, a ukoliko i dođe do toga, napravljeni sadržaj ne planira umetati u Stardew Valley. „Stardew Valley i Haunted Chocolatier su različite igre. Tako nešto nema smisla niti s tehničke strane, jer je Haunted Chocolatier rađen ispočetka i ne koristi temelje Stardew Valleya“, nadodaje Barone.

Priznaje kako je novu igru prerano najavio, ali za taj je potez imao neke svoje razloge, dok potencijalno vrijeme izlaska ne želi komentirati. „TLDR: živ sam, igra je i dalje u razvoju i bit će objavljena kada je dovršim. Hvala vam na strpljenju“, zaključuje Barone.