Autor Stardew Valleya ušutkao glasine o prestanku razvoja Haunted Chocolatiera

Eric Barone je nakon glasina o gašenju Haunted Chocolatiera i mogućem umetanju njegovih postojećih sadržaja u Stardew Valley objavio kako je sve prema planu te da paralelno radi na obje igre

Damir Radešić petak, 30. siječnja 2026. u 18:42

Stardew Valley je često nazivan jednom od najboljih igara svih vremena, što je proslavilo njegovog autora, Erica Baronea. Iako i dalje radi na novim nadogradnjama ovog već desetljeće starog farmersko-istraživačkog naslova, prije pet godina najavio je i svoj novi projekt Haunted Chocolatier koji će igračima ponuditi slično single-player iskustvo, ali u potpuno drugačijem okruženju te s drugim zapletom i izazovima.

S obzirom na to da o Haunted Chocolatieru nema previše informacija niti izvješća o napretku, u posljednje vrijeme počele su kružiti glasine kako ga Barone planira napustiti, dok neki kućni proroci idu i korak dalje te tvrde da će sadržaj koji je za njega kreirao u nekoj nadogradnji uvrstiti u Stardew Valley.

Kako bi ušutkao ovakve glasine, Barone u novom blogu na službenim stranicama Haunted Chocolatiera navodi kako neće zaustaviti daljnji razvoj nove igre, a ukoliko i dođe do toga, napravljeni sadržaj ne planira umetati u Stardew Valley. „Stardew Valley i Haunted Chocolatier su različite igre. Tako nešto nema smisla niti s tehničke strane, jer je Haunted Chocolatier rađen ispočetka i ne koristi temelje Stardew Valleya“, nadodaje Barone.

Priznaje kako je novu igru prerano najavio, ali za taj je potez imao neke svoje razloge, dok potencijalno vrijeme izlaska ne želi komentirati. „TLDR: živ sam, igra je i dalje u razvoju i bit će objavljena kada je dovršim. Hvala vam na strpljenju“, zaključuje Barone.

