Avantura Tales from the Borderlands se uskoro vraća u prodaju

Prošlo je već dvije i pol otkad je studio poznat po epizodičnim avanturama, Telltale Games, zatvorio svoja vrata, a u međuvremenu se u nekom obliku i vratio. Ipak, neke od njihovih igara su bile izbačene iz prodaje, a među njima je bio odlični Tales from the Borderlands. Pet epizoda smještenih u blesavom Gearboxovom svijetu bilo je nemoguće kupiti od 2019. godine, ali će se to uskoro promijeniti.

Gearbox je sada objavio da će oni biti zaduženi za ponovno izdavanje igre, a to će se dogoditi 17. veljače. U odnosu na original, igrači će ovog puta moći nabaviti samo svih pet epizoda u komadu i izbačene su infografike s odlukama koje ste mogli nakon svake epizode pregledavati. Tales from the Borderlands će biti dostupan za PC putem Steama i Epic Games Storea, kao i za PlayStation i Xbox konzole.

Za one koji nisu upoznati s igrom, radnja se odvija između drugog i trećeg nastavka Borderlandsa, a kroz pet epizoda upravljat ćete s dvoje likova. Rhys je zaposlenik zle korporacije Hyperion čiji je šef bio nedavno preminuli Handsome Jack, dok je Fiona prevarantica koja želi zaraditi prodajom lažnog Vault ključa. Prvi susret, naravno, ne završava dobro, a unatoč tome što se ne podnose moraju početi surađivati. Kroz igru ćete se susresti s poznatim likovima iz serijala i zbilja je vrijedi zaigrati.

Tales from the Borderlands je izlazio između studenog 2014. godine i listopada 2015. godine, a na žalost Telltalea igru nije zaigrao velik broj igrača. Unatoč dobrim ocjenama i pohvalama, igra je umalo bila otkazana, ali su tadašnji članovi razvojnog tima inzistirali na tome da je dovrše i čak su ostajali van radnog vremena kako bi to uspješno napravili. Nadamo se da će igrači igri pružiti novu priliku, pa možda jednog dana, zajedno s The Wolf Among Us Part II, ugledamo i nastavak za Tales from the Borderlands.