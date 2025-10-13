Battlefield 6 lansiran uz probleme, iz EA poručili igračima: "Koristite Steam"

Novi Battlefield 6 privukao je ogroman broj igrača, no lansiranje su obilježili tehnički problemi s EA Appom. Direktor Respawna ponudio je neočekivan savjet, a EA je brzo reagirao kompenzacijom za sve pogođene korisnike

Bug.hr ponedjeljak, 13. listopada 2025. u 01:48

Dugo očekivani Battlefield 6 stigao je na tržište 10. listopada 2025. i odmah postigao nevjerojatan uspjeh, dosegnuvši vrhunac od preko 750 tisuća istovremenih igrača samo na Steamu.

Čini se da se Battlefield vratio u velikom stilu, no lansiranje nije prošlo bez poteškoća. Kako prenosi Windows Central, korisnici na PC-ju koji su igru pokušali pokrenuti putem EA Appa naišli su na velike probleme koji su im onemogućili pristup, što je izazvalo lavinu frustracija na društvenim mrežama.

Dok su se PC igrači na EA-ovoj platformi borili s tehničkim poteškoćama, iskustvo na konzolama bilo je znatno glađe. Igrači na Xbox i PlayStation platformama prijavljivali su tek povremene redove za čekanje prilikom spajanja na servere, no većih zastoja nije bilo.

U jeku krize, oglasio se i Vince Zampella, CEO studija Respawn (koji je u vlasništvu Electronic Artsa). Na društvenoj mreži X (bivši Twitter), Zampella je u odgovorima frustriranim korisnicima bez zadrške poručio da "zatraže povrat novca i kupe igru na Steamu", složivši se da je višesatna nemogućnost pristupa igri potpuno neprihvatljiva. Također je naglasio kako je i Andrew Wilson, CEO Electronic Artsa, "jednako uzrujan" zbog cijele situacije. Ovakva izravna kritika vlastite platforme neugodan je trenutak za EA App, pogotovo jer igrači na Steamu nisu imali sličnih problema.

Iz EA su potvrdili da su problemi s prijavom i pristupom DLC sadržaju putem EA Appa identificirani i riješeni nakon otprilike četiri sata, iako su neki korisnici prijavljivali poteškoće i do šest sati nakon lansiranja. Kao ispriku, developeri su najavili kompenzaciju za sve pogođene igrače. Korisnici koji nisu mogli pristupiti igri dobit će dvanaest 60-minutnih pojačivača (boostera) za napredak opreme (Hardware) i dvanaest za napredak karijere (Career).

Osim toga, svi pogođeni igrači dobit će puni pristup sezonskom Battle Passu, dok će oni koji su kupili posebno "Phantom Edition" izdanje igre kao dodatnu kompenzaciju dobiti i Battle Pass za drugu sezonu.

Reakcije zajednice bile su podijeljene. Iako je početna frustracija bila ogromna, mnogi su nakon objave kompenzacije promijenili ton. "Prestanite se žaliti. Neki od vas očito nikad nisu doživjeli lansiranje Battlefielda, i to se vidi", napisao je jedan od veterana serijala, aludirajući na probleme koji su pratili i prijašnje nastavke. Drugi je korisnik dodao: "U današnjem svijetu loših proizvoda, iskreno sam očekivao nula kompenzacije ili priznanja da je išta pošlo po zlu." Čini se da je, unatoč problemima, potez EA da prizna grešku i ponudi kompenzaciju bio dobro prihvaćen.



