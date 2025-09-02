Battlefield 6 neće imati ray tracing jer su developerima primarne performanse igre

Opcija uključivanja ray tracinga u nedavnim testiranjima Battlefielda 6 nije bila prisutna, a autori su potvrdili da ova tehnologija neće biti dostupna ni u finalnom izdanju

Premda svi developeri vole da njihove igre izgledaju sjajno i blještavo, ponekad je potrebno napraviti ustupke zbog boljih performansi. Kako su mnogi zamijetili, u nedavnim beta testiranjima Battlefielda 6 opcija ray tracinga nije bila dostupna, a nedavno je stigla i potvrda kako neće biti dostupna ni u finalnom izdanju koje stiže idući mjesec, te da je ni ne planiraju implementirati u bliskoj budućnosti.

To je u nedavnom intervjuu potvrdio Christian Buhl, tehnički direktor Ripple Effecta, jednog od timova od kojih je sastavljen Battlefield Studios. „... nećemo imati ray tracing u završnoj inačici i nemamo nikakvih planova za ovu tehnologiju u bliskoj budućnosti", kaže Buhl. Nadodaje kako su od samog starta fokusirani na performanse, te da je to odlučeno kako bi bili sigurni da je sav njihov trud usmjeren na stvaranju maksimalno optimizirane igre za većinu igrača.

BREAKING: Another LEAKED VIDEO of the Battlefiled 6 Battle Royale 👀



pic.twitter.com/h1jX7IUno6 — Battlefield Wire (@TheBFWire) September 1, 2025

Kad već spominjemo Battlefield 6, recimo kako su se jučer počele pojavljivati prve neslužbene informacije o battle royale načinu igranja koji će biti sastavni dio igre. Videoisječci koje je objavio kanal BattlefieldWire na X-u stižu od nekoliko igrača koji očito testiraju ovaj mod, i premda ne prikazuju konkretnu igrivost, pobuđuju znatiželju za više detalja koji će zasigurno uskoro isplivati.