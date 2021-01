Besplatan vikend za: Endless Space 2, Dungeon of the Endless i Endless Legend

Razvojni tim iz Francuske, Amplitude Studios, slavi deseti rođendan svojeg serijala Endless koji uključuje nekoliko različitih strategija, a kako bi zahvalili igračima na dugogodišnjoj podršci, pripremili su posebnu promociju za ovaj vikend. Svakog siječnja su do sada slavili Endless Day, ali zato što im se nova igra u izradi zove Humankind, ove godine se događanje zove Amplified. Svi oni koji žele imaju tri dana za besplatno isprobavanje tri njihove igre: Endless Space 2, Dungeon of the Endless i Endless Legend.

Endless Space 2 je najnovija igra koju su izdali, a prema službenom opisu radi se o "strateškoj svemirskoj operi" u kojoj igrači nastoje stvoriti najmoćnije carstvo. Kao i ostale igre ovog tipa, i ova je dobivala proširenja u obliku besplatnih nadogradnji, zakrpi, DLC-ova i ekspanzija, a svima kojima se igra nakon isprobavanja dopadne mogu kupiti novi Definitive Edition koji uključuje sve dodatke. U sklopu promocije prodaje se po 76 posto nižoj cijeni, odnosno 25,59 eura, a više informacija možete pronaći ovdje.

Dungeon of the Endless je nešto drugačija igra od ostatka. Iako ima strateških elemenata i borbi na poteze, radi se o spoju rogue-likea i taktičkog čuvanja generatora od protivnika u kojem upravljate timom heroja. Nakon što uđete u tamnicu koja krije svakakve tajne morate se boriti protiv velike količine protivnika i pokušati pronaći izlaz. Na Steamu se prodaje Dungeon of the Endless - Crystal Edition, ista verzija koju možete isprobati, za 2,99 eura, a ponuda vrijedi do 25. siječnja.

Za kraj je ostala fantazijska 4X strategija Endless Legend, za koju tim kaže da možete kontrolirati svaki aspekt svoje civilizacije dok pokušavate spasiti svoj planet Auriga. Kao i Endless Space 2, i ova je igra dobila brojna proširenja i s današnjim slavljem svoj Definitive Edition koji uključuje sve dodatke, također po povoljnijoj cijeni. Endless Legend, ako vam se dopadne, će vas sa svim dodacima koštati 27,38 eura, pa bacite oko ako ste zainteresirani.

Amplitude Studios je prije par godina kupila Sega, a tim je zadržao slobodu kod razvoja igara. Za 2021. godinu u planu imaju konkurirati izuzetno popularnom i dugovječnom strateškom serijalu Civilization sa svojom igrom Humankind, a uz nju je najavljena "rogue-lite taktička i akcijska igra" Endless Dungeon u kojoj će igrači sami ili u kooperativnom modu čuvati napuštenu svemirsku postaju od nadolazećih valova neprijatelja. Humankind, ako ne dođe do odgoda, izlazi 21. travnja i više detalja se nalazi na službenim stranicama, dok Endless Dungeon zasad nema točan datum izlaska, ali ima više informacija ovdje.