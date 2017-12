Besplatno zgrabite originalni Watch_Dogs

Tijekom svoje konferencije na sajmu E3 2012. godine Ubisoft je igračima demonstrirao novi IP kojeg su nazvali Watch_Dogs. Oni koji su gledali prijenos uživo ili kasnije prikaz igre na YouTubeu bili su veoma impresionirani onime što vide - Ubisoftov tim iz Montreala je glavnom junaku Aidenu Pearceu omogućio da hakira što god poželi, a tada su se posebno isticale grafičke mogućnosti. Zbog toga su mnogi s nestrpljenjem čekali konačan proizvod koji se pojavio krajem svibnja 2014. godine, ali su dijelom ostali razočarani.

Gameplay je zbilja bio zabavan i drugačiji, a hakiranje je omogućilo raznolik pristup misijama, no došlo je do kontroverze i nečega s čime su mnogi počeli povezivati Ubisoftove proizvode - grafika je bila drastično lošija od one prikazane na sajmu. Na kraju se čak ispostavilo da su opcije bile skrivene među datotekama igre koje su modderi izvukli i pokrpali igru da svi koji imaju dovoljno jake konfiguracije mogu uživati u njoj kakva je grafički trebala biti.

Unatoč tome, Watch_Dogs je dobio solidne ocjene i ima onih koji su se lijepo proveli s igrom, a ako su vas u početku te priče odvratile od kupovine i niste htjeli ni lipe dati Ubisoftu sada i ne morate. Od sutra putem Uplayja možete besplatno preuzeti tu igru i dodati je u svoju kolekciju, a sve što vam treba je korisnički račun na tom Ubisoftovom servisu.

Ponuda vrijedi samo za PC verziju igre i traje od sutra do 13. studenog. Watch_Dogs možete preuzeti putem ovih stranica i registrirati se ako još niste ili se prijaviti putem klijenta i tako je dodati u svoju kolekciju.