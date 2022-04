Blizzard je najavio World of Warcraft: Dragonflight i WoW Classic: Wrath of the Lich King

Jučerašnjim streamingom Blizzard je najavio Dragonflight, novu ekspanziju za legendarnu masovku World of Warcraft, kao i skorašnji izlazak dodatka Wrath of the Lich King za igrače koji nanovo proživljavaju mladost u World of Warcraft Classicu. Promotivni video kojim je Dragonflight predstavljen se nakratko vratio u prošlost Azerotha, da bi nakon toga uslijedila priča kako i zašto su se zmajevi ponovo vratili, te zatražili pomoć smrtnika kako bi se mogli obračunati s novom pošasti koja prijeti ovom fantazijskom svijetu.

Kao i ranije, pred nama je novo područje, Dragon Isles, koje će biti podijeljeno u pet zona, a njima ćemo moći krstariti zahvaljujući novoj sposobnosti, jahanju zmajeva. S istima će nas upoznati Dracthyr, nova igriva rasa koja može mijenjati zmajski i ljudski oblik, a oni koji ih odaberu moći će ih igrati isključivo kao Evokere, novu klasu s dvije specijalizacije. Kako i dolikuje, Dracthyri kreću u svom posebnom području na nešto višem stupnju razvoja od ostalih, te se u nekom trenutku zaklinju na vjernost Alijansi ili Hordi.

Od ostalih novosti developeri ističu olakšane profesije, novi sustav specijalizacija, nadograđeno sučelje koje će biti moguće proizvoljno uređivati za što smo do sada koristili kojekakve add-onove, a vjerojatno najveće iznenađenje kriju talenti koji će biti razgranati i prema autorima, omogućit će nam prilagodbe stila igranja kakve do sada u World of Warcraftu nismo vidjeli. Usporedo s najavom, otvorene su i službene web stranice na kojima se već sada možete prijaviti za nadolazeće beta testiranje.

Isto vrijedi i za World of Warcraft Classic: Wrath of the Lich King, reizdanje ekspanzije koju smo igrali davne 2008. godine i po mnogima predstavlja najbolje razdoblje World of Warcrafta. Ukratko ćemo se prisjetiti da ista kao glavnog negativca stavlja Lich Kinga koji vlada na dalekom Northrendu. Spomenuta ekspanzija u priču uvodi Death Knightove, prvu herojsku klasu koja starta na 55. stupnju razvoja, kako bi što prije dosegli novi maksimum, 80. stupanj.

Uz nove raidove i tamnice, igrači će moći odabrati novu profesiju, a zanimljivost je kako je u originalu naknadno dodana opcija automatskog traženja grupa za tamnice, no u ovom slučaju ista će izostati, navodno na zahtjev igrača. Kao i u slučaju Dragonflighta, Wrath of the Lich King nema definirano vrijeme izlaska, no obzirom na otvorene prijave za betu, vjerujemo da je isto vrlo blizu.