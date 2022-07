Blizzard zaustavio rad na Heroes of the Stormu, objavljivat će samo nužne zakrpe

MOBA Heroes of the Storm je sudeći po posljednjoj objavi Blizzarda i službeno mrtva, te će od sada dobivati samo prijeko potrebne zakrpe namijenjene balansiranju i ispravcima uočenih bugova

Na službenom blogu Heroes of the Storma, MOBA-e koju potpisuje Blizzard, se prije par dana pojavila službena objava koju igrači spomenutog definitivno nisu željeli vidjeti. Naime, prema priopćenju, ova samo sedam godina stara igra više neće dobivati nadogradnje sadržaja, iako će se rotacija besplatnih heroja i samo nužne zakrpe nastaviti do daljnjeg.

Kako kažu autori, u budućnosti će Heroes of the Storm imati podršku kao i njihove dugogodišnje igre poput StarCrafta i njegovog nasljednika. Pojašnjavaju da će se heroji koje je moguće zaigrati bez otključavanja i dalje rotirati, dok će dućan unutar igre ostati u funkciji, iako u njega više neće biti umetani novi sadržaji.

Naredne zakrpe će pak biti fokusirane isključivo na tehničku stranu igre i uklanjanje uočenih propusta, dok će balansiranje, koje je za takav tip igara konstantan proces, biti provedeno "kad se za to ukaže potreba". Prisjetimo se, Heroes of the Storm već neko vrijeme slovi kao "mrtva igra", obzirom da je još 2018. godine Blizzard skresao razvojni tim koji je radio na njoj i većinu developera preusmjerio na druge projekte, a iste godine su zaustavili i službenu kompetitivnu ligu Heroes Global Championship koja ionako nije privukla dovoljan broj profesionalnih igrača da bi bila zanimljiva.

Godinu kasnije su pak uklonili loot boxove za koje je trebalo izdvojiti stvarni novac zbog čega su ostali bez velikog dijela prihoda, pa ovakav razvoj situacije ne čudi. Koliko će još Heroes of the Storm biti aktivan ne navode, no nakon ove objave je izgledno da će i preostali igrači odlučiti potražiti neki drugi oblik zabave.

Lojalni igrači će idući tjedan kao zahvalu dobiti Epic Thunder Lizzard mount na poklon, a na kraju objave Blizzard se svima zahvalio na podršci svih ovih godina. Osobno, slaba utjeha jer je ovo bila jedna od MOBA koju smo i sami povremeno voljeli zaigrati zbog jednostavnosti i zajednice koja je, gledamo li MOBA-e općenito, bila jedna od najugodnijih i prijateljski nastrojena uz rijetke iznimke toksičnih ispada pojedinaca.