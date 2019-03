Blizzardovi klasici Warcraft I i Warcraft II stigli na GOG.com

U studenom ove godine ćemo proslaviti 25. obljetnicu izlaska strategije u realnom vremenu Warcraft: Orcs & Humans koja je označila početak iznimno uspješne franšize, što je za GOG.com bio dovoljan povod da spomenutu i njezin nastavak Warcraft II Battle.net Edition koji objedinjuje Tides of Darkness i ekspanziju Beyond the Dark Portal, uvrste u svoju ponudu. Kao i sa svim naslovima koje nude, i ovi su prilagođeni suvremenim računalima, te oslobođeni bilo kakvih DRM-ova, a nabaviti ih možete u paketu po cijeni od 13,29 eura ili 5,29 eura za Warcraft: Orcs & Humans, odnosno 8,89 eura za Warcraft II Battle.net Edition.

Warcraft: Orcs & Humans je objavljen 23. studenog 1994. i odveo nas u izvornu bitku za Azeroth u kojoj su se sukobile vojske orka i ljudske vrste. RTS model koji je predstavio Dune II i koji je u principu definirao žanr je dodatno proširen novim funkcionalnostima, no u osnovi smo izgrađivali bazu, sakupljali resurse i izgrađivali vojsku kojom smo polako nagrizali obranu protivnika i pokušavali ga uništiti. Iako nije bio prva strategija koja je sadržavala multiplayer, Blizzard je taj način igranja podigao na novi nivo što je zajedno s kampanjom do tada neviđenog dizajna misija rezultiralo odličnim kritikama. Verzija na GOG.com-u je identična izvorniku, te dodatno dorađena kako bi radila na modernim operacijskim sustavima i današnjem hardveru.

Warcraft II Battle.net Edition je pak objavljen 1999. godine, iako je osnovna igra Warcraft II: Tides of Darkness stigla na tržište četiri godine ranije, dok je dodatak Beyond the Dark Portal predstavljen 1996., a Battle.net Edition je omogućio igranje preko Blizzardovog online servisa i zamijenio MS-DOS inačicu onom za Windowse. U spomenutom nastavku su se ranije poznatim frakcijama pridružili saveznici poput trolova i vilenjaka, dok je sama igrivost proširena i na pomorske bitke. Warcraft II Battle.net Edition koji je dostupan na GOG.com-u je moguće zaigrati u izvornom obliku, kao i unaprijeđenom s brojnim prepravcima i podrškom za visoku razlučivost. Sudeći po reakcijama prvih kupaca, GOG.com i Blizzard su ovim partnerstvom napravili odličan posao i radujemo se njihovoj daljnjoj suradnji.