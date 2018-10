Call of Duty: Black Ops 4 uoči izlaska dobio dva nova trailera

Ljubitelji serijala Call of Duty moraju se strpjeti manje od 12 sati kako bi zaigrali najnoviju igru, a Activision i Treyarch su odlučili podsjetiti što možemo očekivati. Call of Duty: Black Ops 4 je prva igra u serijalu koja nema kampanju za jednog igrača, već se razvojni tim u cijelosti usmjerio na multiplayer iskustva.

Prateći trenutne trendove u igraćoj industriji, Activision je zamislio kako bi bilo dobro da i njihov FPS ima battle royale mod, a njega su nazvali Blackout. Treyarch se uglavnom držao provjerene formule koju ovaj popularan žanr ima (uskačete na mapu i nastojite ostati posljednji preživjeli na mapi), dok su uz to ubacili neke stvari iz serijala koje će veterani prepoznati, od likova, oružja, vozila i mape na kojoj se akcija odvija.

Druga stvar na koju su nas htjeli podsjetiti je Blood of the Dead poglavlje iz Zombie moda. Trailer prikazuje kako će izgledati prvo kooperativno iskustvo u kojem igrači ubijaju prilično zavidan broj hodajućih mrtvaca, a ukupni dojam je prilično emotivniji nego što bi se očekivalo za takvu premisu. Naravno, ima i puno krvi, eksplozija i pucnjave.

Prekjučer je Activision objavio i sistemske zahtjeve za sve one koji će igrati na računalima i u nastavku možete pogledati kakva će vam konfiguracije točno trebati:

Minimalna Preporučena Za kompetitivne igrače (144Hz 1080p monitori) Ultra (4K monitori i stabilni FPS) OS 64-bitni Windows 7 ili noviji 64-bitni Windows 10 64-bitni Windows 10 64-bitni Windows 10 Procesor Intel Core i3-4340 ili AMD FX-6300 Intel i5-2500K ili Ryzen R5 1600X Intel i7-8700K ili AMD Ryzen 1800X i7-8700K ili AMD Ryzen 2700X Grafička kartica GeForce GTX 660 2GB, GeForce GTX 1050 2GB ili Radeon HD 7950 2GB GeForce GTX 970 4GB, GTX 1060 6GB ili Radeon R9 390, AMD RX 580 GeForce GTX 1080 ili Radeon RX Vega Graphics GeForce GTX 1080Ti RAM 8 GB 12 GB 16 GB 16 GB

Call of Duty: Black Ops 4 je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a kod nas će PC igrači moći zaigrati igru od 12. listopada u 6 sati. PC verzija je, kao i Destiny 2, jedino dostupna putem Battle.neta, pa ako želite kupiti igru zaputite se u Blizzardovu trgovinu. Možete birati između tri verzije: standardna po cijeni od 59,99 eura, Digital Deluxe koja za 99,99 eura uključuje i Season Pass (4 dodatna Zombie moda, 12 MP mapa, 4 ekskluzivna Blackout lika, 2400 Call of Duty Points) i Digital Deluxe Enhanced Edition za 129,99 eura (uz sadržaj Digital Deluxe verzije kozmetički dodaci i 8500 Call of Duty Points).

Svi oni koji su predbilježbe odradili mogu početi s preuzimanjem igre koja ima 55 gigabajta, a ako vam treba više informacija o igri možete ih potražiti na službenim stranicama.