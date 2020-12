CD Projekt se ispričao za PS4 i Xbox One verzije Cyberpunka 2077, vraćaju novac nezadovoljnima

Nova hit igra CD Projekt Reda, Cyberpunk 2077, konačno je izašla prošlog četvrtka u 1 sat, ali sada kada su se igrači nakon kritičara dočepali igre, jasno je da je igri trebalo još vremena za razvoj. PC verzija je "samo" bugovita, dok je priča na starim konzolama puno gora. Sada znamo zašto tim iz Poljske za recenzije nije htio dijeliti kopije za PlayStation 4 i Xbox One - Cyberpunk 2077 je na njima uglavnom neigriv.

Nakon što su za vikend na društvenim mrežama i raznim forumima igrači počeli dijeliti koje sve probleme s igrom imaju, a neki YouTuberi skupljati sve bugove u razne kompilacije, oglasio se i CD Projekt Red. Jasno im je da su pogriješili i ispričali su se svim igračima za stanje u kojima su isporučili te dvije verzije igre, a obećali su da će ih dovesti u red sa zakrpama u naredna tri mjeseca.

Također, svi oni koji nisu zadovoljni ili koji su ljuti i razočarani i ne žele čekati da se situacija popravi, mogu zatražiti povrat novaca. Ako ste kupili digitalne verzije, možete to napraviti kroz sustave za povrat novaca na Xboxu i PSN-u, a oni koji su kupili fizičke primjerke u trgovinama bi se najprije trebali zaputiti tamo gdje su ih kupili, pa ako to ne upali mogu se obratiti na adresu helpmerefund@cdprojektred.com (ova opcija otvorena je od danas do 21. prosinca). Za kraj su napisali da će i PC igrači dobivati redovite zakrpe kojima će popravljati igru.

Cyberpunk 2077 je dostupan za PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S, a igrači su svoje nezadovoljstvo već izrazili lošim ocjenama na Metacriticu, dok je na Steamu 79 posto od gotovo 160 tisuća recenzija pozitivno. Kako bilo, marketinška kampanja i hype oko igre odradili su svoje - Cyberpunk 2077 imao je više od 8 milijuna predbilježbi, postao najbrže prodavana igra na PC-u čime je srušen rekord koji je Activision prošlog tjedna ponosno objavio, a CD Projekt Red je pokrio troškove izrade i već počeo zarađivati.