Developeri Battaliona 1944 vraćaju novac zbog neispunjenih obećanja

Prije sedam godina je ekipa Bulkhead Interactivea uspješno okončala kampanju financiranja njihovih FPS-a Battalion 1944 na Kickstarteru. Veliki interes za ovu pucačinu smještenu u Drugi svjetski rat je djelomično potaknut najavom kako će igra oživjeti duh negdašnjih sličnih uradaka poput Call of Dutya i Medal of Honora, a osim za PC najavljena je i za konzole. Ljubitelji takvog oblika zabave su ih zdušno podržali, te je u konačnici iznos od traženih 100.000 funti narastao više no trostruko, na preko 317 tisuća funti što je sve izgledalo obećavajuće, no nakon toga stvari kreću nizbrdo.

Naime, najavljeni program ranog pristupa koji je pokrenut u veljači 2018. je zaživio samo na PC-ju, dok su konzolaške verzije potpuno izostale, no veći je problem što većina nadogradnji datira od mjeseca ranije uz potpuni izostanak daljnje komunikacije između developera i igrača koja je do tada bila na visokoj razini. Takvo je stanje potrajalo četiri godine bez ikakvog napretka, te je Bulkhead u konačnici prošle su godine najavio razlaz sa Square Enixom s kojima su imali izdavački ugovor i objavio besplatnu verziju igre Battalion: Legacy putem Steama, dok su vlasnici konzola ponovo ostali kratkih rukava, ali im je barem vraćen novac koji su uložili na Kickstarteru.

I kad smo već svi zaboravili na ovaj neuspješan projekt, jučer je preostalim ulagačima, dakle igračima na PC-ju, stigla poruka Bulkheada da u roku od 30 dana mogu zatražiti povrat novca nakon ispunjavanja kratkog upitnika. Premda se u početku mislilo da je riječ o lažnoj poruci, tim više što se spominje da je povrat moguć isključivo putem računa na PayPalu, developeri su potvrdili njegov legitimitet. Kako je to objasnio kreativni direktor Mark Pinney, novac je osigurao Splash Damage koji je Bulkhead kupio krajem prošle godine i financijski podržao rad na njihovom slijedećem projektu, pucačini Wardogs koju izrađuju na Unreal Engineu 5.