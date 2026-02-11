Developeri Valheima objavili demo novog kooperativnog projekta Begraved

Troje developera Valheima slobodno je vrijeme odlučilo posvetiti neovisnom projektu Begraved, u kojem je cilj opljačkati dovoljno vrijednosti kako bi izbjegli omču oko vrata kad smrt pokuca na vrata

U veljači 2021. svi smo igrali Valheim, survival RPG koji je ostvario veliki uspjeh, iako i dalje čuči u programu ranog pristupa i dobiva nove sadržaje. Premda je na njemu nesumnjivo još mnogo posla, a razvojni tim okuplja popriličan broj programera, troje developera koji na njemu rade odlučilo je osnovati neovisni studio Grip Jaw i svo slobodno vrijeme posvetiti zasebnom projektu Begraved, čija je demo inačica osvanula na Steamu.

Riječ je o kooperativnom RPG-u iz prvog lica koji nas stavlja u ulogu Gravebounda, pljačkaša kripti u kojima je potrebno prikupiti što više vrijednosti od mrtvih i prodati ih kako bismo imali dovoljno novca za platiti porez, jer u suprotnom ćemo završiti na vješalima.

Svaka tamnica koju pohodimo proceduralno je generirana, a u njima nas očekuju brojne opasnosti, od aveti i raznih zamki, do opasnosti od izgorene baklje i pada u bezdan, koje i savršeni pohod mogu pretvoriti u katastrofu.

Begraved podržava do pet igrača, uz mogućnost glasovne komunikacije ukoliko se nalaze u blizini, a dijelom plijena kojeg ne prodamo jer je višak moći ćemo uređivati svoje skrovište.