Diablo II: Resurrected stiže u rujnu

Diablo II je bio i ostao najbolje poglavlje serijala, pa ne čudi da svi koji su ga svojevremeno danonoćno igrali s nestrpljenjem gutaju svaku vijest o najavljenom remasteru koji nosi službeni naziv Diablo II: Resurrected. Kako je prema novoj objavi otkrila ekipa Blizzarda, prvu priliku da ga masovno isprobamo dobit ćemo u kolovozu kada bi trebala biti pokrenuta otvorena beta, a u istoj ćemo imati na izbor pet od sedam klasa dostupnih u finalnom izdanju. Konkretnu, na raspolaganju će nam biti Amazon, Barbarian, Paladin, Sorceress i Druid koji je izvorno bio dostupan s ekspanzijom Lord of Destruction, dok su Necromancera i Assassina autori ipak ostavili za finalno izdanje.

Ukoliko pak želite nešto ranije isprobati ovaj stari/novi akcijski RPG, predbilježbom za istog dobivate raniji pristup otvorenoj beti koji vrijedi za sve platforme na kojima će se pojaviti, točnije na PC-u, ali po prvi put i na konzolama Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 i Nintendo Switch. Nakon otvorenog testiranja slijedi još malo čekanja do 23. rujna kada kreće lov na Diabla, Mephista, Baala i sve one druge završne vragove koji daju najviše šanse za najboljom opremom, dakako, uz prilagodbe suvremenom hardveru i poboljšanja grafike na svakom koraku. Developeri su poradili i na nekim izmjenama same igrivosti, pa ćemo tako zlatnike moći automatski sakupljati umjesto napornih klikova, dok je inventar proširen dodatnim mjestima, a oni koji će se u nekom dijelu zaželjeti originalnog iskustva, moći će se u tren oka prebaciti u stari mod uz 800x600 razlučivost.