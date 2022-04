Diablo: Immortal izlazi 2. lipnja na mobitelima, ali i na PC-u

Još uvijek se živo sjećamo BlizzCona od prije četiri godine kada je Blizzard uz veliku pompu spremao najavu namijenjenu fanovima njihovog serijala Diablo. Razdragana masa je s veseljem dočekala taj trenutak kada su predstavnici Blizzarda najavili Diablo: Immortal, no uslijedio je hladan tuš izjavom kako je riječ o ekskluzivnoj verziji za mobitele. Muk u publici je prerastao u negodovanje i pogrdne uzvike, pogotovo nakon što je glavni dizajner Wyatt Cheng na nezadovoljstvo fanova odgovorio riječima " Do You Guys Not Have Phones?" što je izazvalo dodatni bijes.

Ipak, Blizzard nije odustao od svojih planova i na kapaljku nam je objavljivao detalje ove mobilne inačice Diabla koji su vremenom zvučali sve bolje, pa smo se nekako iz stanja "nema šanse" prebacili u više pozitivan stav i dat ćemo mu priliku, što se dodatno učvrstilo jučerašnjom najavom.

Naime, Blizzard je objavio kako Diablo: Immortal stiže na iOS i Android već 2. lipnja, a dodatno nas je zaintrigirao podatak da će istog dana biti pokrenuto otvoreno beta testiranje ovog akcijskog RPG-a na PC-u, te se za njega već možete registrirati putem službenih web stranica. Autori obećavaju međuplatformsko povezivanje, tako da će u istim svjetovima obitavati svi igrači bez obzira na čemu igrali, kao i kontinuirani napredak vezan uz korisnički račun.

On June 2, Hell is everywhere.



📱 iOS & Android

💻 PC Open Beta



Pre-register: https://t.co/hKUMmROvQI pic.twitter.com/BoC4tDL7Kq — Diablo Immortal (@DiabloImmortal) April 25, 2022

Kako smo pisali, Diablo: Immortal će biti free-to-play uz opcionalne mikrotransakcije, a pričom se odvija nakon one iz Diabla II uz nove likove i kako kažu autori "vječito evoluirajući svijet" koji će nam pružiti mnogo zabave i izazova, pri čemu je mnoštvo igrivih elemenata posuđeno iz trećeg poglavlja ovog serijala. Kako znamo, puna verzija za PC, odnosno Diablo IV, kojeg s nestrpljenjem očekujemo, se trenutno nalazi na internom testiranju, a osim na njemu, developeri rade na novoj survival igri o kojoj mudro šute, kao i mobilnom World of Warcraft iskustvu o kojem će, prema svježem obećanju, više informacija podijeliti u tjednima koji dolaze.