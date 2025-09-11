Direktor priče Bloodlinesa 2 poručio je igračima da bi trebali smanjiti očekivanja

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 neće imati potpuno otvoreni svijet kakav je predstavio Baldur's Gate 3, već će priča biti vrlo specifična i usmjerena

Originalni Vampire: The Masquerade – Bloodlines bio je prepun tehničkih problema i nedostataka, no zahvaljujući iznimnoj naraciji i masivnom svijetu u kojem su iza svakog ugla čekale nove avanture, vremenom je dosegao kultni status. Nakon što je izdavačka kuća Paradox kupila White Wolf i stekla intelektualna prava na World of Darkness, čiji je dio i spomenuti Bloodlines, razvoj nastavka dodijeljen je ekipi Hardsuit Labsa, koju je prije četiri godine zamijenio developerski tim The Chinese Room.

Prema planu, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 trebao bi se napokon pojaviti 21. listopada, no sudeći po riječima Iana Thomasa, direktora priče, možda ne bismo trebali imati prevelika očekivanja. Uspoređujući Bloodlines 2 s Baldur's Gateom 3, Thomas je izjavio kako je potonji predstavio kompletno role-playing okruženje, dok za svoj projekt kaže da više nalikuje modulu koji predstavlja vremensko razdoblje smješteno na specifično mjesto.

Time je dao do znanja da će njihova priča biti linearnija i fokusirana na glavnog lika, dok je ona u BG3 igračima pružila potpuno otvoreni teren na kojem su mogli raditi što god im se prohtjelo.

Za razliku od prethodnika, koji je bio smješten u Los Angeles i okolna područja, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 vodi nas u Seattle sastavljen od pet područja među kojima je tranzicija trenutna i bez učitavanja. Igrač vodi vampira Phyrea kojem sam određuje spol, fizičke osobine i odjeću, dok će izbor jednog od četiri vampirska klana definirati sposobnosti i samim tima i stil igranja.