Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, neispunjena očekivanja

Zahvaljujući popriličnom radnom stažu, vrlo dobro pamtimo sagu o Vampire: The Masquerade – Bloodlinesu, masivnom RPG-u ekipe Troika Games. Naime, iako je igra mahom dobivala pozitivne ocjene, bila je prepuna bugova, kao malo koji naslov u to vrijeme, zbog čega su prodajni rezultati bili razočaravajući, pa su se developeri ubrzo nakon lansiranja raspali. Tu u igru uskače zajednica koja, ne samo da je krpala tehničke nedostatke, nego je dobila i blagoslov izdavača za kreiranje novih sadržaja, što je s vremenom Bloodlinesu osiguralo kultni status i svjetsku slavu.