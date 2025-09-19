Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 u osnovnom izdanju ima šest vampirskih klanova

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 je izvorno trebao igračima ponuditi izbor od četiri vampirska klana, uz dva dodatna u DLC-u, no Paradox je u posljednji tren izmijenio planove - na bolje

Damir Radešić petak, 19. rujna 2025. u 06:23

Kako se približava izlazak RPG-a Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, tako interes igrača sve više raste. Nedavno smo pisali kako je Ian Thomas iz The Chinese Rooma, koji na igri rade, poručio igračima da ovu igru ne bi trebali uspoređivati s velikanima poput Baldur's Gatea 3 jer je više fokusirana na linearnu priču, a spomenuli smo i kako će nas ovaj put odvesti u Seattle i u osnovnom izdanju omogućiti izbor jednog od četiri vampirska klana koji u osnovi predstavljaju klase i samim time definiraju stil igranja.

Kako su to zamislili developeri i izdavačka kuća Paradox, dodatna dva klana, Lasombra i Toreador, bila bi predstavljena u dodatnom DLC-u koji je sastavni dio bogatijeg izdanja Ultimate Edition ili su ga igrači mogli nabaviti zasebno.

Kako ističe izvršni producent igre Marco Behrmann, zahvaljujući dobroj komunikaciji sa zajednicom i iskrenim povratnim informacijama, odlučili su promijeniti planove, te će spomenuti klanovi biti sastavni dio osnovne igre i dostupni svima, bez obzira na to koje izdanje nabavili.

Behrmann je ovom prigodom zahvalio developerima koji su spremno dočekali ove vijesti i odmah prionuli poslu kako kupci najskuplje verzije ne bi ostali kratkih rukava, te će spomenuti DLC zamijeniti novim koji će ponuditi dvije nove priče, no zbog novih okolnosti igračima će biti dostupan tek iduće godine.

Prema planu, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 stiže na tržište 21. listopada i to sa svih šest klanova, što će igrači svakako pozdraviti.



