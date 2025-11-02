Što igramo u studenom? Pregled novih videoigara

Studeni donosi igre koje bi vam mogle posve popuniti slobodne vikende! Ispred nas je pregled ključnih noviteta i platformi na koje isti stižu.

Tin Bačun nedjelja, 2. studenog 2025. u 06:00
Call of Duty: Black Ops 7 (foršpan) 📷 Izvor: YouTube/Call of Duty
Call of Duty: Black Ops 7 (foršpan) Izvor: YouTube/Call of Duty

Mjesec studeni donosi nam nekoliko velikih imena, tj. nastavaka uspješnih videoigraćih serijala, ali i zanimljive originalne naslove te potencijalne indie dragulje. U nastavku donosimo što točno izlazi, kada i na kojim platformama!

Age of Empires IV (PS5) 📷 Izvor: YouTube/PlayStation
Age of Empires IV (PS5) Izvor: YouTube/PlayStation

WOLOLO

Kada je riječ o mikro-menadžmentu seljaka, uvijek smo vjerovali da je Age of Empires „teritorij miša i tipkovnice”. Sada (nakon Anniversary izdanja i DLC-ova) serijal ulazi i u „dnevnu sobu” — PS5 verzija Age of Empiresa IV izlazi 4. studenoga. Očekuje vas redizajnirano sučelje s radijalnim izbornicima, pametna automatizacija i iskorištene značajke DualSense kontrolera.

Radijalni izbornik (AoE IV, PS5) 📷 Izvor: YouTube/PlayStation
Radijalni izbornik (AoE IV, PS5) Izvor: YouTube/PlayStation

Nije riječ samo o portu: dobivate i tutorijal koji će vas uvesti u kampanju i priučiti rukovanju igrom na konzoli; igra za više igrača podržava njih maksimalno osam (s crossplayem – PC/Xbox/PS5, za koji se još čeka potvrda), a postoji mogućnost i za modove za konzolu. Uz sve spomenuto, tu je i puna podrška za tipkovnicu i miš na PlayStationu.

Istog dana za PC izlazi peti nastavak grand strategije Paradox InteractiveaEuropa Univerzalis 5. Paradox, dakako, zadržava istu formulu te je dodatno produbljuje, pa vas tako očekuje kompleksnija diplomacija te revidirani vojni i logistički sustavi. Sve to se odvija preko gotovo pet stoljeća — od 1. travnja 1337. (predvečerje Stogodišnjeg rata) do 1837. (uspon Viktorije).

Europa Universalis 5 Demo 📷 Izvor: YouTube/IGN
Europa Universalis 5 Demo Izvor: YouTube/IGN

Isto naglašava i Paradoxova službena stranica („više diplomacije + sofisticiranija ekonomija + revidirana vojska + produbljeni logistički sustav”), ali čini se da se sve nadogradnje uspješnog serijala ne očekuju odmah u 1.0 verziji, već da Paradox želi izgraditi „platformu” za naredne godine, s jasnim „dnevnim redom” sadržaja.

Malo AC Roma, malo Rimsko carstvo

Dana 4. studenog izlazi i novi nastavak Football Managera serijala. Što se promjena tiče, vjerojatno je najbitnija stavka da Football Manager 26 mijenja dosadašnji engine i prelazi na Unity: novi prikaz utakmica precizniji je i pregledniji, a sučelje čitkije. Ovaj put sve funkcije — taktika, skauting, financije i odnosi u momčadi — okupljene su na jednom mjestu koje zamjenjuje fragmentirane izbornike prethodnih verzija. Sustav regrutacije je prerađen, a jedna je od većih promjena i činjenica da je postignut dogovor s FIFA-om što znači da ćete osim određenih licenciranih liga i klubova, vidjeti i licencirane reprezentacije i međunarodna natjecanja. Sports Interactive najavio je i cross-play multiplayer, što bi po prvi put trebalo omogućiti zajedničke lige igrača s različitih platformi gdje ćete imati priliku vašim prijateljima oteti talentiranog klinca iz druge gruzijske lige.

Osim spomenutih popularnih naslova, studenti nam donosi i pregršt indie noviteta. Tako 5. studenog za PC izlazi Bloodgrounds – igra koja vas postavlja u cipele bivšeg gladijatora koji je sada patron te novači i trenira borce. Riječ je o kombinaciji taktike na poteze, menadžmenta, RPG-a i roguelite elemenata, a hoće li se od toga u praksi stvoriti zabavna (zarazna) igraća petlja, ostaje nam vidjeti. 6. studenog izlazi i Unbeateable za PC, PS5 i Xbox Series X (u nastavku Xbox), zanimljiva i originalna igra (o svijetu u kojem je glazba zabranjena) koja je svoju priču započela na Kickstarteru, a dan kasnije – doduše, samo za PC – Thrasher, port igre koja je prošle godine izašla za Apple Vision Pro/Quest, a sada će se moći zaigrati na računalu kako u VR-u, tako i standardnim načinom. Uz spomenute igre, 7.11. izlazi Skopje '83.stripovski FPS s roguelite elementima kojeg ste mogli isprobati kroz demo verziju dostupnu u sklopu Steam Next Festa.

Studeni nam donosi i Anno 117: Pax Romana, novi nastavak uspješnog Ubisoftovog (od 2009.) serijala. Pax Romana napušta šablonu zadnjih nastavaka i vraća serijal u stari Rim, s dvije moguće „polazne provincije” – Latium i Albion, gdje prethodna ovisi o optimizaciji, a potonja o improvizaciji. Kao guverner, stalno pregovarate s carem i susjedima – poslušnost donosi resurse i mir, prkos otvara prostor ambiciji, ali uz politički rizik. Nova kampanja prvi put serijalu daje lice (Marcus ili Marcia), a narativ otključava razvojne putanje i redefinira sandbox. Igra izlazi za PC, PS5 i Xbox 13. studenog. A već dan nakon, stiže i novi Call of Duty – Black Ops 7.

Call of Duty: Black Ops 7, foršpan 📷 Izvor: YouTube/Call of Duty
Call of Duty: Black Ops 7, foršpan Izvor: YouTube/Call of Duty

Remember, switching to your pistol is always faster than reloading

Black Ops 7 izlazi na aktualnim konzolama i onim prošle generacije te na PC-u, a dostupan je i u sklopu Game Passa na dan lansiranja. Kampanja je od početka zamišljena za kooperativno igranje, multiplayer vraća klasični „sustav prestiža”, a uz kodove za „postave” oružja sada se konfiguracije lako mogu podijeliti ili preuzeti. Drugim riječima, gotovo pa nema ničega novog niti originalnog, pa publika s pravom sumnja da će se itko od igrača ugodno iznenaditi. Ne preostaje ništa nego pričekati 14. studeni – i vidjeti. Istog dana vlasnici Xboxa moći će zaigrati Monster Hunter Stories Collection, odnosno MH à la Pokémon.

Call of Duty: Black Ops 7, foršpan 📷 Izvor: YouTube/Call of Duty
Call of Duty: Black Ops 7, foršpan Izvor: YouTube/Call of Duty

A dan kasnije, 15.11., popularnu hardcore pucačinu više nećete morati kupovati  isključivo bonovima s kioska ili preko ruskih pružatelja fintech usluga. Naime, Escape from Tarkov će se konačno pojaviti na Steamu! Ukoliko ste igru već kupili, nažalost i dalje ste osuđeni na "BsgLauncher".

Ako, pak, preferirate igre s manjom mogućnosti za razvijanje PTSP-a, 19. studenog izlazi Moonlighter 2 (PS5, Xbox, PC), nastavak španjolske indie uspješnice, te arkada Terminator 2D: No Fate (PS5, PS4, Xbox, Switch, PC) 26. istog mjeseca – ukoliko neće biti novih odgoda.

Dragon Ball: Sparking! Zero, najavni foršpan za Nintendo Switch konzole 📷 Izvor: YouTube/Bandai Namco
Dragon Ball: Sparking! Zero, najavni foršpan za Nintendo Switch konzole Izvor: YouTube/Bandai Namco

Nove igre za Nintendo Switch

Ako preferirate prijenosne konzole, studeni vas neće razočarati. Za početak, uspješna igra sa Steama, Dinkum, australski „ život na otoku”, 5. studenog stiže na Switch, a dan kasnije Hyrule Warriors: Age of Imprisonment („Musou” spin-off iz kanona Zelde) izlazi za Switch 2. Remakovi klasičnih „epizoda” iz serijala Yakuza također će ugledati svjetlo dana u studenom. Naime, 13. studenog za Switch 2 izlaze Yakuza Kiwami i Yakuza Kiwami 2, a ako vam to nije dovoljno tabačine, tu je i Dragon Ball: Sparking! Zero (Switch i Switch 2, 14. 11.), dok 20. u mjesecu još stiže i Kirby Air Riders (Switch 2), nastavak GameCube hita.



