Što igramo u studenom? Pregled novih videoigara

Studeni donosi igre koje bi vam mogle posve popuniti slobodne vikende! Ispred nas je pregled ključnih noviteta i platformi na koje isti stižu.

Mjesec studeni donosi nam nekoliko velikih imena, tj. nastavaka uspješnih videoigraćih serijala, ali i zanimljive originalne naslove te potencijalne indie dragulje. U nastavku donosimo što točno izlazi, kada i na kojim platformama!

Age of Empires IV (PS5) Izvor: YouTube/PlayStation

WOLOLO

Kada je riječ o mikro-menadžmentu seljaka, uvijek smo vjerovali da je Age of Empires „teritorij miša i tipkovnice”. Sada (nakon Anniversary izdanja i DLC-ova) serijal ulazi i u „dnevnu sobu” — PS5 verzija Age of Empiresa IV izlazi 4. studenoga. Očekuje vas redizajnirano sučelje s radijalnim izbornicima, pametna automatizacija i iskorištene značajke DualSense kontrolera.

Radijalni izbornik (AoE IV, PS5) Izvor: YouTube/PlayStation

Nije riječ samo o portu: dobivate i tutorijal koji će vas uvesti u kampanju i priučiti rukovanju igrom na konzoli; igra za više igrača podržava njih maksimalno osam (s crossplayem – PC/Xbox/PS5, za koji se još čeka potvrda), a postoji mogućnost i za modove za konzolu. Uz sve spomenuto, tu je i puna podrška za tipkovnicu i miš na PlayStationu.

Istog dana za PC izlazi peti nastavak grand strategije Paradox Interactivea – Europa Univerzalis 5. Paradox, dakako, zadržava istu formulu te je dodatno produbljuje, pa vas tako očekuje kompleksnija diplomacija te revidirani vojni i logistički sustavi. Sve to se odvija preko gotovo pet stoljeća — od 1. travnja 1337. (predvečerje Stogodišnjeg rata) do 1837. (uspon Viktorije).

Europa Universalis 5 Demo Izvor: YouTube/IGN

Isto naglašava i Paradoxova službena stranica („više diplomacije + sofisticiranija ekonomija + revidirana vojska + produbljeni logistički sustav”), ali čini se da se sve nadogradnje uspješnog serijala ne očekuju odmah u 1.0 verziji, već da Paradox želi izgraditi „platformu” za naredne godine, s jasnim „dnevnim redom” sadržaja.

Malo AC Roma, malo Rimsko carstvo

Dana 4. studenog izlazi i novi nastavak Football Managera serijala. Što se promjena tiče, vjerojatno je najbitnija stavka da Football Manager 26 mijenja dosadašnji engine i prelazi na Unity: novi prikaz utakmica precizniji je i pregledniji, a sučelje čitkije. Ovaj put sve funkcije — taktika, skauting, financije i odnosi u momčadi — okupljene su na jednom mjestu koje zamjenjuje fragmentirane izbornike prethodnih verzija. Sustav regrutacije je prerađen, a jedna je od većih promjena i činjenica da je postignut dogovor s FIFA-om što znači da ćete osim određenih licenciranih liga i klubova, vidjeti i licencirane reprezentacije i međunarodna natjecanja. Sports Interactive najavio je i cross-play multiplayer, što bi po prvi put trebalo omogućiti zajedničke lige igrača s različitih platformi gdje ćete imati priliku vašim prijateljima oteti talentiranog klinca iz druge gruzijske lige.

Osim spomenutih popularnih naslova, studenti nam donosi i pregršt indie noviteta. Tako 5. studenog za PC izlazi Bloodgrounds – igra koja vas postavlja u cipele bivšeg gladijatora koji je sada patron te novači i trenira borce. Riječ je o kombinaciji taktike na poteze, menadžmenta, RPG-a i roguelite elemenata, a hoće li se od toga u praksi stvoriti zabavna (zarazna) igraća petlja, ostaje nam vidjeti. 6. studenog izlazi i Unbeateable za PC, PS5 i Xbox Series X (u nastavku Xbox), zanimljiva i originalna igra (o svijetu u kojem je glazba zabranjena) koja je svoju priču započela na Kickstarteru, a dan kasnije – doduše, samo za PC – Thrasher, port igre koja je prošle godine izašla za Apple Vision Pro/Quest, a sada će se moći zaigrati na računalu kako u VR-u, tako i standardnim načinom. Uz spomenute igre, 7.11. izlazi Skopje '83. – stripovski FPS s roguelite elementima kojeg ste mogli isprobati kroz demo verziju dostupnu u sklopu Steam Next Festa.

Studeni nam donosi i Anno 117: Pax Romana, novi nastavak uspješnog Ubisoftovog (od 2009.) serijala. Pax Romana napušta šablonu zadnjih nastavaka i vraća serijal u stari Rim, s dvije moguće „polazne provincije” – Latium i Albion, gdje prethodna ovisi o optimizaciji, a potonja o improvizaciji. Kao guverner, stalno pregovarate s carem i susjedima – poslušnost donosi resurse i mir, prkos otvara prostor ambiciji, ali uz politički rizik. Nova kampanja prvi put serijalu daje lice (Marcus ili Marcia), a narativ otključava razvojne putanje i redefinira sandbox. Igra izlazi za PC, PS5 i Xbox 13. studenog. A već dan nakon, stiže i novi Call of Duty – Black Ops 7.

Call of Duty: Black Ops 7, foršpan Izvor: YouTube/Call of Duty

„Remember, switching to your pistol is always faster than reloading”

Black Ops 7 izlazi na aktualnim konzolama i onim prošle generacije te na PC-u, a dostupan je i u sklopu Game Passa na dan lansiranja. Kampanja je od početka zamišljena za kooperativno igranje, multiplayer vraća klasični „sustav prestiža”, a uz kodove za „postave” oružja sada se konfiguracije lako mogu podijeliti ili preuzeti. Drugim riječima, gotovo pa nema ničega novog niti originalnog, pa publika s pravom sumnja da će se itko od igrača ugodno iznenaditi. Ne preostaje ništa nego pričekati 14. studeni – i vidjeti. Istog dana vlasnici Xboxa moći će zaigrati Monster Hunter Stories Collection, odnosno MH à la Pokémon.

Call of Duty: Black Ops 7, foršpan Izvor: YouTube/Call of Duty

A dan kasnije, 15.11., popularnu hardcore pucačinu više nećete morati kupovati isključivo bonovima s kioska ili preko ruskih pružatelja fintech usluga. Naime, Escape from Tarkov će se konačno pojaviti na Steamu! Ukoliko ste igru već kupili, nažalost i dalje ste osuđeni na "BsgLauncher".

Ako, pak, preferirate igre s manjom mogućnosti za razvijanje PTSP-a, 19. studenog izlazi Moonlighter 2 (PS5, Xbox, PC), nastavak španjolske indie uspješnice, te arkada Terminator 2D: No Fate (PS5, PS4, Xbox, Switch, PC) 26. istog mjeseca – ukoliko neće biti novih odgoda.

Dragon Ball: Sparking! Zero, najavni foršpan za Nintendo Switch konzole Izvor: YouTube/Bandai Namco

Nove igre za Nintendo Switch

Ako preferirate prijenosne konzole, studeni vas neće razočarati. Za početak, uspješna igra sa Steama, Dinkum, australski „ život na otoku”, 5. studenog stiže na Switch, a dan kasnije Hyrule Warriors: Age of Imprisonment („Musou” spin-off iz kanona Zelde) izlazi za Switch 2. Remakovi klasičnih „epizoda” iz serijala Yakuza također će ugledati svjetlo dana u studenom. Naime, 13. studenog za Switch 2 izlaze Yakuza Kiwami i Yakuza Kiwami 2, a ako vam to nije dovoljno tabačine, tu je i Dragon Ball: Sparking! Zero (Switch i Switch 2, 14. 11.), dok 20. u mjesecu još stiže i Kirby Air Riders (Switch 2), nastavak GameCube hita.