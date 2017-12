Dishonored: Death of the Outsider - Ubijte boga, ako se usudite

Arkane je nakon dvije punokrvne igre i nekoliko dodataka, pomoću samostalne ekspanzije odlučio završiti poglavlje u svijetu Dishonoreda, no istovremeno ostaviti prostor za daljnje ideje

Info Proizvođač/Izdavač kane Studios/Bethesda Softworks Žanr Akcijska igra Platforme PC, PS4, Xbox One

Prije pet godina su oni koji igrači koji vole slobodu izbora, i dizajn levela koji im dopušta izvršavanje te slobode, dobili pravu poslasticu u obliku akcijske igre iz prvog lica, smještene u mračnom steampunk svijetu. Razvojni tim Arkane Studios nazvao ju je Dishonored, a tadašnji nijemi protagonist Corvo Attano dobio je priliku pokazati svima što može osoba kojoj božanstvo tog svijeta The Outsider podari svoje moći. Ukratko, loše se piše svima onima koji joj se nađu na putu, a oni koji su milostivi mogu izbjeći sve poglede i biti pacifisti.

Nakon ogromnog uspjeha, original je proširen s dva DLC-a koji su se pozabavili sporednim likovima i nekim pričama koje završavaju upravo s najnovijom, samostalnom igrom (neki bi čak rekli ekspanzijom za Dishonored 2) Dishonored: Death of the Outsider. Glavna junakinja ovaj put je žena koju smo imali prilike vidjeti u proširenjima za original, kao i u Dishonoredu 2, Billie Lurk. Njen je zadatak pronaći svojeg starog mentora i čovjeka kojemu je zabila nož u leđa, a nakon toga je on šalje na posljednju misiju – ubiti spomenuto božanstvo koje Daud smatra krivcem za sve loše što se događa u njihovu svijetu.

Kao i prošle protagoniste u serijalu, Billie jedno jutro posjeti Outsider i daje joj pristup moćima koje će koristiti za izvršenje te svoje posljednje misije. U odnosu na prijašnje junake, ona ih ima samo tri, no i to je dovoljno za kreativno rješavanje problema u obliku civila i zaštitara koji se nalaze na levelima. Zanimljivo je da misija ima samo pet te kako ćete na dvije vrijeme provesti na istoj lokaciji, samo u različito doba dana, a ako ste odigrali Dishonored 2, neke će vam stvari svakako biti poznate.

Kako se radi zapravo o ekspanziji, Arkane nije morao baš izmišljati toplu vodu, već se pozabaviti provjerenom formulom. To im je uglavnom i uspjelo, a čak su uspjeli i riješiti tehničke probleme koje je Dishonored 2 imao na računalima – ovaj put je sve bilo glatko. Zamjerke koje se mogu uputiti ovoj igri idu na račun pomalo mlake priče i toga što iskustvo kratko traje. Ako ćete igru prijeći samo jednom i nećete pokušavati skupiti sve achievemente, trebat će vam između 4 i 8 sati.

Ljubitelji serijala Dishonored sigurno će uživati u igri jer mogu raditi ono što vole na novim lokacijama, a onima kojima je ovo prvi susret s igrama bit će pametnije da krenu ispočetka ili barem najprije odigraju Dishonored 2. Zbog kraja koji vam nećemo otkriti u cijelosti, očito je da je Arkane završio s jednim poglavljem, no mogućnosti za daljnje nastavke definitivno postoje, što je za ovako kvalitetan serijal iznimno dobra stvar.