Doom i Doom 2 dobili nadogradnju s podrškom za 60 FPS-a

Prošlog ljeta je Bethesda izdala nove verzije originalnog Dooma i nastavka za sve platforme - PC, konzole i mobilne uređaje. Nažalost, sve verzije imale su probleme, pa je izdavač morao izdati zakrpe kako bi popravio situaciju. U prosincu su najavili da pripremaju veliku besplatnu nadogradnju za sve vlasnike igre koja će ubaciti brojna poboljšanja, a ona je stigla sinoć.

Od sada obje kultne pucačine imaju podršku za 60 FPS-a, u odnosu na 35 koje su imali originali. Uz to, najveća promjena je podrška za add-onove koje će Bethesda pomno birati i ubacivati kao nove sadržaje u obje igre, kao što će omogućiti ubacivanje najboljih epizoda koje će napraviti igraća zajednica. Prva runda novih dodataka obuhvaća TNT: Evilution i The Plutonia Experiment u obje igre, kao i SIGIL, nove levele koje je napravio John Romero, te No Rest for the Living za koje je zaslužan Nerve Software, tim zaslužan za originalno XBLA izdanje.

Od ostalih promjena, skraćena verzija izgleda ovako: Quick Save i Quick Load mogućnosti, Aspect Ratio opcija, mogućnost biranja staza bez prelaženja prijašnjih, Weapon Carousel i Quick Weapon Select za lakše biranje oružja, mogućnost podešavanja svjetline, mogućnost gašenja neobičnih zvukova koje su originali nekad imali i poboljšan HUD za one koji igraju split screen multiplayer. Detaljan popis promjena možete pronaći na službenom forumu.

Doom i Doom 2 u novim izdanjima možete nabaviti za PC putem Bethesda.net Launchera, Xbox One, PlayStation 4, Switch, iOS i Android. Nadogradnja vrijedi za sve platforme i teži između 343 i 508 MB, ovisno o tome na čemu igrate. Na svim platformama će vas igre koštati po pet eura svaka, a za PC verziju zaputite se ovdje. Sve ostale vijesti vezane uz svijet Dooma možete pratiti na službenim stranicama, a ako ne dođe do još jedne odgode, Doom Eternal i Doom 64 trebali bi zaigrati 20. ožujka.