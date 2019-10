Dostupan Destiny 2: Shadowkeep, kao i F2P verzija osnovne igre

Par dana prije početka ovogodišnjeg sajma E3 je Bungie napokon odlučio detaljnije popričati o planovima koje imaju za Destiny 2. Nakon što su se razišli s Activisionom, bacili su se na posao - radili su na velikoj ekspanziji, zaključili da je vrijeme da zamijene Battle.net za Steam i prijeđu na drugačiji model naplate igre. Osnovnu igru uz sve nadogradnje igrači mogu preuzeti besplatno, jer je ona F2P, ali sve ekspanzije će naplaćivati.

Do sada je Bungie već izdao dvije, a nova se krije iza imena Shadowkeep i igrače vodi opet na poznati mjesec koji će biti dvostruko veći u odnosu na onaj koji je bilo moguće istraživati u originalu i biti obavijen nekim horor elementima. Uz to, pripremili su novu priču i izazovne misije, novu tamnicu, opremu i raid. Ekspanziju možete nabaviti u dvije verzije: za 35 eura uz Season of the Undying Season Pass ili za 60 eura uz Season Pass i Deluxe Pack koji uključuje četiri Season Passa i nekoliko kozmetičkih dodataka.

Što se PC verzije tiče, svi koji su do sada igrali putem Battle.neta mogu prebaciti svojeg Guardiana, opremu i sve što su napravili u igri u Steam verziju igre ako slijede instrukcije na ovim stranicama. Uz to, Bungie je uspio dogovoriti da sve platforme imaju podršku za cross-save, pa ako želite igrati na nekoliko platformi da ne morate kretati ispočetka svaki put, imate i tu opciju.

Destiny 2: Shadowkeep, kao i F2P verzija Destiny 2: New Light, dostupne su za PC, PlayStation 4 i Xbox One. Kao što smo rekli, PC verziju od sada možete pronaći na Steamu, dok se verzije za konzole nalaze u odgovarajućim trgovinama. Na računalima ćete morati za F2P verziju preuzeti nešto manje od 84 gigabajta, dok će vam na HDD-u trebati 105 GB slobodnog prostora, dok ostatak sistemskih zahtjeva izgleda ovako:

Sve detalje o sadržajima, priči, nagradama i planovima koje Bungie ima za prvu sezonu možete pronaći ovdje, prilično dugačak popis promjena koje su stigle s novim sadržajima možete proučiti ovdje, a ostatak informacija o osnovnoj igri, kakva je točno Destiny 2 znanstveno-fantastična pucačina i što možete očekivati od cijelog iskustva možete proučiti na službenim stranicama.