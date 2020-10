Dostupni Amnesia: Rebirth i prva ekspanzija za Doom Eternal

Prije nego što nas za dvadeset dana igraća industrija izbombardira s hrpom igara koje će izaći zajedno s novom generacijom konzola imamo vremena normalnijim tempom odigrati par novih igara. Za danas su Frictional Games i id Software pripremili jedno kompletno novo iskustvo, odnosno dodatak za već poznato zabavno i krvoločno iskustvo.

Ljubitelji horora sigurno su upoznati sa serijalom Amnesia. Prva igra je prije malo više od mjesec dana proslavila 10. rođendan, a kada je izašla, The Dark Descent oduševio je sve koji vole žanr. Nastavak, A Machine for Pigs, nije prošao toliko dobro, no prema prvim dojmovima igrača i onome što su kritičari jučer objavili, Amnesia: Rebirth vraća serijal na pravi put i svi koji ga vole bi trebali igru nabaviti.

Radnja ovog horora s pogledom iz prvog lica odvija se 100 godina nakon događaja iz prve igre. U ožujku 1937. godine arheologinja Anastasie „Tasi“ Trianon zaputila se na ekspediciju u Afriku. Na njenu veliku nesreću, avion u kojem je letjela srušio se u pustinji u Alžiru i svi koji su s njom putovali nestali su. Druga velika nesreća je što će u potrazi za svojim drugovima zalutati u drevnu špilju prepunu jezivih stvari i nadnaravnih stvorenja, pa ćete joj morati pomoći da preživi i vrati svoja sjećanja.

Amnesia: Rebrith dostupna je za PC i PlayStation 4. Oni koji igraju na računalima mogu birati između Steama, Epic Games Storea i GOG-a, dok ćete verziju za Sonyjevu konzolu pronaći u PSN trgovini. Sve ostale informacije o ovom hororu možete pronaći na službenim stranicama.

Već kad smo kod horora, ali onog u kojem se neprijatelji moraju bojati vas, Doom Eternal je danas proširen prvom ekspanzijom. Ova odlična pucačina izašla je prije sedam mjeseci, a id Software je prije izlaska rekao da u planu imaju proširenja. Puno ime novih krvavih pohoda Doom Slayera glasi The Ancient Gods – Part One, tako da svi koji su mislili su završili s poslom spašavanja svemira, pogriješili su.

Tim je pripremio novi zadatak koji će vas poslati na nove lokacije koje će naravno sadržavati nove izazove i neprijatelje, a ako vam susreti s po jednim Marauderom u originalu nisu bili dovoljni, ovog puta će ih biti više.

Zanimljivo je da Doom Eternal: The Ancient Gods – Part One možete kupiti i zasebno, ako ste za to zainteresirani. Ekspanzija se prodaje i bez osnovne igre po cijeni od 19,99 eura, a oni koji imaju Year One Pass ili Deluxe Edition dobili su je automatski. Osim novih sadržaja, tim je pripremio i zakrpu, čiji kompletan popis promjena možete proučiti na ovim stranicama. Doom Eternal dostupan je za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a sve detalje o osnovnoj igri i novostima možete proučiti ovdje.