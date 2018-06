E3 2018 - kada i gdje pratiti prezentacije izdavača igara?

Najvažniji događaj za igraću industriju je sajam E3 koji se održava od 1995. godine. Kao što je običaj, svake godine prije otvaranja vrata samog sajma izdavači održavaju svoje prezentacije i objavljuju detalje o novim i već najavljenim igrama koje možemo očekivati. Ove godine je prvi na redu EA, sa svojom EA Play konferencijom, a nakon njih ćemo vidjeti što imaju za reći Microsoft, Bethesda, Devolver Digital, Square Enix, Ubisoft, PC Gaming Show, Sony i Nintendo.

Raspored održavanja svake od spomenutih konferencija poznat je već neko vrijeme, a zbog razlika u vremenskim zonama će za neke, standardno, trebati ostati prilično dugo budan za praćenje uživo. Da ne filozofiramo previše, evo što nas čeka:

Subota, 9. lipanj - EA Play u 20:00

Nedjelja, 10. lipanj - Microsoft u 22:00

Ponedjeljak 11. lipanj - Bethesda u 3:30, Devolver Digital u 5:00, Square Enix u 19:00, Ubisoft u 22:00

Utorak 12. lipanj - PC Gaming Show odmah iza ponoći, Sony u 3:30, Nintendo u 18:00

Sve konferencije mogu se pratiti uživo putem Twitcha i Youtubea, dok je Microsoftovu još moguće gledati na njihovoj platformi za streaming, Mixer. Već kad smo spomenuli Microsoft, njima je uvjerljivo najstresnije jer ih Sony već nekoliko godina debelo šiša, pa ako ne oduševe publiku s hrpom dobrih igara i nešto inovacija, ne piše im se dobro.

Od drugih uglavnom znamo što možemo očekivati. EA će pričati o Battlefieldu V i Anthemu te standardno imati blok posvećen svojim sportskim naslovima. Za Bethesdu znamo da će nakon dvije upitne godine napokon imati nešto konkretnije za prikazati - Fallout 76 je tu, kao i Rage 2, a nadamo se da neće pričati o tome kako su pripremili Skyrim za još neku platformu.

Square Enix će konačno više popričati o Kingdom Hearts III, znamo da stiže Shadow of the Tomb Raider, vjerojatno imaju veze s Just Cause 4 i nadamo se da će imati nešto više detalja o Final Fantasy VII remakeu. Ubisoft također nije skrivao igre o kojima će pričati. Znamo da su u izradi novi Division, The Crew, Assassin's Creed, nova gusarska igra Skull & Bones i trebali bismo više čuti o Michel Ancelovom projektu, Beyond Good & Evil 2.

PC Gaming Show je naravno usmjeren samo na igre koje ćemo moći igrati na svojim računalima, a što nam oni točno pripremaju ne znamo točno. Jednak je misterij i Devolver Digital, ali sudeći prema prezentaciji koju su imali prošle godine, ona će biti više krvava nego informativna. Za kraj su ostala dva japanska velikana. Od Sonyja očekujemo hrpu kvalitetnih ekskluziva među kojima su novi Spider Man, The Last of Us Part 2, Kojimin Death Stranding i Ghost of Tsushima, a ako nam se From Software smiluje, možda dobijemo novu igru iz njihovog studija.

Nintendo će nastaviti po svojem i vjerojatno održati samo Direct prezentaciju, a ljubitelji njihove nove konzole očekuju vijesti o novom Smash Bros. naslovu, kao i novoj igri u serijalu Metroid. Ukratko, od njih možete očekivati da će većina najava biti za Switch i možda pokoja za 3DS.

Mi ćemo sve prezentacije popratiti i zatim vam prenijeti najzanimljivije novosti sa svake od njih. Sam sajam se održava od 12. do 14. lipnja kada će razvojni timovi i izdavači sigurno objavljivati više informacija o svemu što su najavili, a nadamo se da ćemo se imati čemu veseliti. Imate li vi nekih želja ili igara kojima se radujete ili vas hype kultura i E3 ne zanimaju previše?