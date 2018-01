Ekspanzija za Assassin's Creed Origins izlazi krajem mjeseca

Nakon zimskih praznika, tim koji radi na novoj igri u svijetu Assassin's Creeda vratio se na posao i odlučio je objaviti planove koje imaju za nju u siječnju. Budući da se radi o igri koja je nakon nekoliko nastavaka upitne kvalitete ugodno iznenadila igrače, sigurni smo da će ih ove vijesti obradovati.

Prva i najveća najava odnosi se na izlazak prve ekspanzije za Origins, a ona se zove The Hidden Ones. Radnja se nastavlja tamo gdje je osnovna igra završila i glavni junak Bayek će se uz članove svog reda suočiti s Rimljanima koji su okupirali jedno novo veliko područje u igri. Priča će biti opsežna, svojeg lika ćete moći dignuti s levela 40 na 45, a ako imate Season Pass imate automatski pristup ovom sadržaju.

Drugi dodaci stižu za sve vlasnike ove igre i oni uključuju: povratak Trial of the Gods moda za one igrače koji ih opet žele iskusiti ili one koji su ih propustili (Anubis je prisutan do 16. siječnja, nakon čega ga mijenja Sobek od 23. do 30. siječnja), oklop i oružje inspirirano Warden klasom iz druge Ubisoftove igre For Honor i nova misija koja priprema teren za izlazak ekspanzije.

Oružje koje krajem mjeseca stiže u sklopu For Honor paketa

Iako Ubisoft nije objavio točan datum kada će The Hidden Ones izaći, možete ekspanziju očekivati do kraja mjeseca. Assassin's Creed Origins izašao je 27. listopada prošle godine za PC, Xbox One i PlayStation 4, a sve detalje o njoj možete pronaći na službenim stranicama.