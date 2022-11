Elden Ring je najbolja igra godine, odlučili igrači

Milijuni glasova igrača koji su pristigli za ovogodišnji Golden Joystick Awards su jasno dali do znanja da je Elden Ring najbolja igra ove godine, a neki favoriti su ostali kratkih rukava

Krajem svake godine se dodjeljuju Golden Joystick Awards, nagrade o kojima, za razliku od The Game Awardsa koje dodjeljuju stručni mediji, odlučuju glasovi igrača. Ove godine se Golden Joystick Awards dodjeljuju 40. puta, što ih čini najstarijom takvom manifestacijom, ali i najvećom, obzirom da su prema tvrdnjama organizatora, u redakcije pristigli milijuni glasova, dok se sama ceremonija proglašenja najboljih održala u utorak, 22. studenog.

Najzanimljivija kategorija je bila ona za najbolju igru godine u kojoj je konkurencija bila najžešća. U prvih pet mjesta vodila se bitka između God of Wara Ragnarok, Horizon Forbidden Westa, Xenoblade Chroniclesa 3, Return to Monkey Islanda i Elden Ringa, no igrači su odabrali posljednji naslov kao najbolji. Elden Ring je osim ove prestižne titule pokupio još tri dodatne, za najbolji multiplayer, najbolji vizualni dizajn i najbolju igru po mišljenju kritike, dok su njegovi tvorci, ekipa FromSoftwarea proglašeni kao najbolji developerski studio godine.

Zanimljivo je kako svježi God of War Ragnarok nije dobio baš niti jednu nagradu, no to pripisujemo upravo nedostatku vremena jer je spomenuti objavljen prije dva tjedna, dok je Elden Ring sa nama praktički od početka godine. Kako god bilo, u nastavku pogledajte popis kategorija i pobjednika s kratkim video zapisima proglašenja preuzet s GamesRadara.